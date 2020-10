LaLiga, la ACB, la LNFS y la Asobal se unen contra la Covid-19: test para todos y protocolos comunes

Las principales ligas de España, en el marco de actuación de la ALPE, se han reunido recientemente para establecer una actuación conjunta ante la crisis del coronavirus. La asociación, formada por LaLiga, ACB, LNFS y Asobal ha establecido varios objetivos a cumplir en las próximas fechas y que tiene como término común la práctica del deporte seguro en las competiciones de élite.

La ALPE ha acordado establecer un canal de comunicación directa entre todas ellas para así "intercambiar experiencias y conocimientos" acerca de cómo se afronta la crisis de la Covid-19 en lsa competiciones que todas ellas organizan. Para cumplir con sus objetivos se intensificarán "las medidas de prevención, seguimiento y control" de la pandemia para ofrecer "una respuesta coordinada" por todas las ligas componentes de la ALPE.

Uno de los puntos más importantes y que suponen un seguro sanitario para todos los deportistas de élite es que la asociación se compromete a facilitar test contra la Covid-19 en sus competiciones, lo que permitirá desarrollar las competiciones en una atmósfera de seguridad contra el virus. ALPE ayudará "activamente" a las ligas que forman parte de la organización para que tengan test de antígenos.

El Full Energía Zaragoza ya ha recibido, por parte de la @LNFS y @LaLiga, los test para detectar el Covid-19.



¡Muchas gracias!#VamosCOLO #Ilusiónate pic.twitter.com/By0JoFZlD8 — Full Energía Zaragoza (@ColoColoZaragoz) October 15, 2020

Para seguir aumentando la colaboración y eficacia de sus medidas, la asociación de ligas se volverá a reunir en los próximos días. De hecho, se ha establecido que en el plazo de diez días para seguir debatiendo acerca de las medidas contra la pandemia, así como "otros aspectos que puedan surgir".

La ALPE, creada en 2017, afronta uno de los momentos más complicados en el deporte español y de ahí la importancia de su colaboración. Principalmente en el aspecto del suministro de test de detección de la Covid-19. Y es que cabe recordar que, tras la presión de algunas Comunidades Autónomas y Federaciones, el protocolo sanitario para el deporte no profesional aprobado por el CSD no incluía ninguna obligación a la realización de test. Salvo La Liga y la ACB, en el resto no existen medidas de control con test periódicos. Estas competiciones, además, han sufrido notables casos en los últimos días.

Calathes, jugador del FC Barcelona, ante Alberto Díaz, de Unicaja ACB MEDIA

La falta de test de RFEF

Además, competiciones como la máxima categoría del fútbol sala y que actualmente la organiza la RFEF, se rigen por el protocolo reforzado de la Federación Española liderada por Luis Rubiales. En este caso tampoco se especifica ninguna obligación sobre la realización de test, ni previos a la competición ni aleatorios a lo largo de la temporada. Es por ello, y dada la preocupación de varios de los clubes, la LNFS y LaLiga llegaron a un acuerdo previo al de la ALPE por el cual se suministrarán 25 test a la semana a los clubes ligados a la LNFS.

Por el contrario, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, los 200.000 test prometidos por la RFEF seguían sin llegar a los clubes el pasado día 9 de octubre y hasta el momento no se tiene constancia de que el envío se haya producido. Una situación delicada dado que competiciones dependientes del organismo de Las Rozas como la Liga Iberdrola o la Primera de fútbol sala ya han comenzado. Otras lo harán este fin de semana del 17 de octubre como se marcó hace semanas.

