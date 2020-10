Los impulsores de la moción contra Bartomeu desvelan la pregunta que irá en las papeletas

Josep María Bartomeu puede dejar de ser presidente del FC Barcelona en las próximas semanas. El club catalán tiene 20 días como máximo para convocar un referéndum donde la masa social de la entidad decida si cesar al actual máximo dirigente o respaldar su continuidad hasta las elecciones de marzo. La pregunta que se planteará a los socios, una parte importante del proceso, ya ha sido desvelada.

Marc Duch, uno de los impulsores de la moción de censura, ha compartido con todos los aficionados del Barcelona una imagen de la papeleta que cada socio deberá depositar en las urnas el día del referéndum. Si bien aún se desconoce la fecha, ya se ha acordado un aspecto tan importante como el de la pregunta que se planteará a los votantes.

La papeleta refleja tres opciones para el socio. La de votar a favor de la moción, la de votar en contra o un simple voto en blanco. Una de las opciones es el "sí al voto de censura". "Promovida por el socio Jordi Farré contra el presidente y la junta directiva del FC Barcelona", especifica la papeleta. "Este voto afirmativo significa demandar el cese del presidente y de toda la junta directiva, hecho que comportará la convocatoria de nuevas elecciones".

La otra opción es votar negativo. En este caso, se especifica en la papeleta que "este voto negativo significa aceptar la continuidad del presidente y de toda la junta directiva hasta la finalización de su mandato".

El FC Barcelona, y más concretamente la junta directiva de Bartomeu, espera ahora a designar una fecha para la votación. Antes podría dimitir, evitando así en convertirse en el primer presidente cesado de la entidad. Sin embargo, tampoco se descarta que intenten alargar el proceso. De hecho, bien por motivos de salud o por aspectos legales, la fecha de la votación sigue en el aire.

Denuncia del Barça

El club ha presentado ante la Guardia Civil algunas pruebas que, supuestamente, reflejarían que hay firmas que no deberían haber sido validadas. Una noticia que ha sorprendido en el seno de la moción de censura, pues la revisión se ha realizado con miembros tanto de la oposición a Bartomeu como del propio club.

"Pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque me he enterado cuando un ejecutivo del club ha traído el documento donde la Guardia Civil le requería información al club. Ahí le he preguntado a los representantes del club si habían puesto la denuncia. Me decían que no, han negado en el acta que haya una denuncia puesta. Incluso diciendo que no había una denuncia, han intentado parar el proceso. La mesa lo ha votado y ha salido que se continúa con el proceso", explicó Jordi Farré a EL ESPAÑOL horas después de la noticia.

Pese a todo, las sensaciones entre los impulsores del movimiento contra Bartomeu son positivas. El mismo Farré, a este periódico, aseguraba la confianza que tenían por el malestar entre los aficionados. "Cuando la presenté, a mis compañeros les dije: vamos a conseguir 18.000 firmas. Cuando conseguí el soporte de todo el mundo, dije: vamos a conseguir entre 22.000 y 25.000 firmas. Al final me quedé corto", relató.

