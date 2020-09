El Barça sigue empeñado en el sueño imposible de Lautaro Martínez

El FC Barcelona no se rinde en su intento de fichar a Lautaro Martínez. Si algo no se le puede negar al conjunto culé son las ganas y la insistencia por traer al que consideran como una de las piezas clave con las quieren empezar su reconstrucción. Sin embargo, con la ilusión por ficharlo no es suficiente, ya que el Inter pide dinero, y mucho, y el Barça no parece tenerlo.

El conjunto catalán lleva meses intentando que Lautaro sea el próximo año nuevo jugador del FC Barcelona. Incluso cuando la salida de Luis Suárez ni se sospechaba, el delantero argentino era el elegido por la dirección técnica y deportiva del club. Veían en él al sustituto generacional del argentino y a un gran complemento para Leo Messi, una pieza con la que volverle a ilusionar para el proyecto del próximo año.

Sin embargo, el rumbo deportivo de la temporada y la crisis por el 'Caso Messi' detuvieron todas las negociaciones ya que la prioridad pasó a ser mantener al '10' en la plantilla. Ahora que Bartomeu ha conseguido que Leo se quede al menos un año más, ha decidido retomar las negociaciones por el argentino a pesar de que se encuentran muy muy difíciles. De hecho, la renovación de Lautaro está casi cerrada por el equipo italiano.

Romelu Lukaku y Lautaro Martínez durante la final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán REUTERS

Tal y como informa Sport, el Barça le habría pedido al Inter de Milán una nueva reunión en los próximos días para volver a la carga definitivamente por el delantero argentino. El equipo blaugrana espera avanzar positivamente en esta nueva cumbre y volver a la carga para poder fichar al delantero, especialmente ahora que se conoce que la marcha de Luis Suárez está más cerca que nunca. El futbolista uruguayo se encuentra a falta de un trámite para obtener el pasaporte italiano y poder jugar así en la Juventus de Turín.

En cambio, hay un aspecto al que el Barça prefiere no mirar. El hecho de filtrar que existe la intención de volver a retomar el fichaje de Lautaro es suficiente para limpiar su imagen de cara a la afición, poniendo de manifiesto que han hecho todo lo posible por traer al delantero. Sin embargo, la realidad es que el fichaje es casi imposible.

Al Barça no le salen las cuentas

La llegada de Lautaro no sería precisamente barata y el equipo culé no tiene potencial económico para realizar ninguna llegada de relumbrón. El Inter no dejará salir al jugador por menos de 100 millones de euros, aunque el Barça podría intentar rebajar esa cantidad a la desesperada con algunos jugadores.

Arturo Vidal, en su llegada a Lisboa con el Barça EFE

Entre ellos Arturo Vidal, futbolista por el que ha mostrado interés el equipo italiano y con el que ya ha negociado un posible fichaje, aunque todo dependía de que el chileno saliera gratis del Barça. Si el equipo de Bartomeu está listo y decidido definitivamente a traer a Lautaro, Vidal podría ser una gran moneda de cambio para abaratar la operación.

Quién no lo hará será Luis Suárez, que si finalmente termina llegando a la Juventus lo hará gratis o por una cantidad muy pequeña de dinero que podría llegar a través de variables, tal y como ha sucedido con Rakitic.

[Más información: Así es la nueva camiseta rosa del Barcelona para la temporada 2020/2021]