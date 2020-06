El Arsenal se cansa de Özil: un agujero económico y Arteta sugiere que está fuera de forma

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta ha intentado zanjar el polémico tema de la situación de Mesut Özil en la plantilla 'gunner'. El jugador alemán no fue convocado en el primer duelo tras la vuelta de la Premier en el que el conjunto londinense se midió al City de Guardiola, los cuales solventaron el compromiso sin mayores apuros.

El entrenador vasco, que primero alegó razones tácticas para justificar la ausencia del mediapunta alemán, ofreció posteriormente una visión más clara del tema. El que fuera segundo de Pep en el City confirmó que el exjugador del Real Madrid no está en plena forma, y que hasta que no vuelva a ofrecer su mejor nivel no volverá a contar con él.

"Voy a ponerlo en el campo cuando piense que puede dar lo mejor de sí", así de tajante se mostraba Arteta. El técnico afirma que el talentoso jugador zurdo no está ofreciendo el nivel esperado, pero también es consciente de que ha sido una época difícil y que no todos los jugadores necesitan el mismo tiempo para volver.

Mesut Özil, en un partido con el Arsenal Reuters

"Le han sucedido muchas cosas en las últimas semanas y tengo que respetar el tiempo de cada jugador. A veces necesitan un poco de tiempo. Ha sido difícil entrenar en los últimos dos meses para preparar a los jugadores y, una vez más, soy el primero que quiere a Mesut en el mejor de los casos", proseguía Mikel.

Lo que también confirmó el entrenador del Arsenal es que había hablado con el jugador con la intención de ser claro con él, y a la vez transmitirle la confianza de que no tiene cerradas las puertas: "He sido muy abierto con Mesut. En el momento en que vea que está listo nuevamente para hacerlo, lo trataré como a cualquier otro".

Además, el técnico 'gunner' recordó que no tiene nada en contra del futbolista alemán ya que desde su llegada al Emirates Stadium, siempre ha contado con él: "Desde que me uní al club, pensé que estaba en forma, dispuesto y que quería actuar al nivel que puede hacerlo. Creo que ha jugado todos los partidos conmigo".

Mikel Arteta, durante la rueda de prensa arsenal.com

La relación entre jugador y entrenador, a pesar de no ser especialmente fluida, parece que aun se mantiene en unos términos habituales: "Estaba muy bien conmigo. No hubo ningún problema en absoluto. Mis conversaciones con Mesut permanecerán entre él y yo".

Sin embargo, Arteta sí quiso dejar las cosas claras con su jugador para que no hubiera malentendidos cuando la prensa se hiciera eco de sus palabras unido a la ausencias de Mesut: "Lo que puedo decirte es que fue una conversación completamente buena, honesta y clara. Eso es todo".

Rechazó la rebaja salarial

No cabe duda de que la situación Özil no será fácil de manejar para Mikel Arteta. El ex del Werner Bremen es el jugador que más cobra de la plantilla, en torno a 15 millones de euros netos por temporada, y tenerlo alejado del césped no es bueno para nadie, especialmente para la economía del club. Además, rechazó la rebaja salarial que sugirió el club para reducir el impacto de los daños económicos por el parón.

Además, las aspiraciones del Arsenal en lo que resta de temporada también pasan por las botas de Özil, el jugador más calidad que existe en el vestuario 'gunner'. El Arsenal, que se encuentra a cinco puntos de las competiciones europeas, necesitas todas sus piezas para intentar rascar algo positivo en lo que queda de curso.

[Más información: Mourinho: "Nada ha cambiado, ni siquiera he aprendido a cocinar"]