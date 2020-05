El inicio de La Liga, casi imposible el 12-J: Sanidad no da el paso y los clubes se quedan sin tiempo

Parece que La Liga no se reanudará el 12 de junio tal y como pretendía el organismo presidido por Javier Tebas. O al menos de momento. Todo ello haría que se retrasase la reanudación del campeonato liguero hasta, como pronto, el día 19, fecha en la que tendría lugar el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis.

La 'culpa' de este retraso la tendría el protocolo de entrenamientos, ya que como todo parece indicar los equipos no podrán entrenar todos juntos hasta el 1 de junio, por lo tendrán que seguir haciéndolo en grupos. Así lo comunicó el Gobierno este viernes tras no aprobar, de momento, el paso a la Fase 4 de los entrenamientos de La Liga.

La idea de la patronal era que los equipos pudieran empezar a entrenar de forma colectiva desde el próximo lunes, pero, por el momento, tendrán que seguir una semana más con los grupos de 10 jugadores.

Salvador Illa, durante la rueda de prensa de este viernes

"Vamos a estudiar esta petición de poder realizar entrenamientos colectivos de más de diez personas, cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la daremos. De momento no hay ninguna decisión", expuso Salvador Illa en la rueda de prensa de este viernes.

Si se puediera, el fútbol podría regresar el día 12 de junio. Si no hay ese permiso, el campeonato debería atrasarse hasta el 15 de junio como mínimo.

Un plazo de dos semanas

Si este fin de semana el Gobierno no da una respuesta, el fútbol no podría regresar el 12 de junio como LaLiga esperaba.

Los clubes han solicitado, aprobado por LaLiga ya que también lo dicta el protocolo, que sean dos semanas las que dispongan para hacer entrenamientos normales como mínimo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga.

De esta forma, tendrían que esperar al 1 de junio para poder comenzar esa nueva fase, lo que haría que La Liga comenzase entre el 19 y 26 de junio, ya que antes sería imposible que vuelva el fútbol a Primera División.

Todo hace indicar que lo primero que se vea de fútbol tras el parón por el coronavirus serán los 45 minutos que restaban del Rayo Vallecano - Albacete, ya que la idea era que fuese el primer choque antes de retomar Primera y Segunda División. Dicho choque, que ya iba a ser sin público, fue suspendido por los insulto al jugador del Albacete, Zozulya.

Pretemporada 2019/2020

Al inicio de esta temporada, todos los equipos de Primera División se pusieron manos a las obras en el mes de julio. Unos antes y otros después, al igual que los jugadores, ya que no todos se unieron a sus respectivos equipos en la misma fecha que sus compañeros.

En los casos de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, el primero de ellos comenzó la pretemporada el 14 de julio. El conjunto madridista el 8 de julio y el rojiblanco el 4 de julio.

Zidane, durante la pretemporada del Real Madrid EFE

¿Qué quiere decir esto? Que los tres conjuntos tuvieron al menos un mes para preparar el inicio de La Liga, al igual que los jugadores pudieron disputar entrenamientos y partidos amistosos junto al resto de sus compañeros.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el fútbol español se paralizó unos meses hasta hace unos días. Fue cuando pudimos ver entrenamientos individuales de los jugadores -ocurrió entre el 8 y el 11 de mayo-, hasta pasar a pequeños grupos. En esta última situación nos encontramos a día de hoy, y parece que los futbolistas no podrán entrenar todos juntos al menos hasta el lunes 1 de junio.

El calendario y las concentraciones

LaLiga tiene previsto hacer público el calendario de partidos la próxima semana, posiblemente el día 28 de mayo, siempre de acuerdo con el Gobierno.

El organismo presidido por Tebas también tiene previstos los horarios. Los viernes y los lunes se jugaría a las 20:45 y a las 22:30. Los sábados y los domingos habría tres horarios: 19 horas, 20.45 horas y 22.30 horas.

Sobre las concentraciones, los jugadores han sido muy claros en dicho asunto. Ellos quieren que, si La Liga comience el 19, se haga una concentración a partir del día 16, de tres días.

El Gobierno tiene la última palabra

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró este viernes desconocer cuál es la posible fecha de inicio de La Liga y dejó claro que la decisión la tomará el ministerio de Sanidad y que "todo va a depender" de que la desescalada tenga el efecto deseado y "no haya ningún retroceso desde el punto de vista sanitario".

Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, en rueda de prensa Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

"No lo sé, no lo voy a decir, lo va a decidir el ministro de Sanidad, pero al final el criterio es el mismo. Tenemos las cosas programadas, protocolos, fechas posibles, pero todo va a depender de que estas semanas vayan bien y que no haya ningún retroceso desde el punto de vista sanitario. Está bien que haya fechas pensadas, pero la decisión será del ministro de Sanidad", expresó Rodríguez Uribes en el programa Julia en la Onda de Onda Cero.

Las quejas de los jugadores

Que no se pase a la Fase 4 de los entrenamientos de La Liga, no es una mala noticia para los equipos, ya que la mayoría de entrenadores y jugadores demandaban más tiempo para prepararse.

Varios de ellos se han quejado debido a que necesitan más tiempo para que se reanude el campeonato liguero. "He escuchado a Javier hablar de volver a jugar el día 12, es sólo un mes, sin amistosos, que lo piensen por el bien del espectáculo y que no haya lesiones, si puedo aportar mi granito de arena, unos días más no nos vendrían mal", dijo Piqué en #Vamos.

Gerard Piqué, sobre el regreso de LaLiga tras el coronavirus: "Sería necesario algunos días más para entrenar"

"Los entrenadores no somos los más listos, pero necesitamos semanas de entrenamiento. Los equipos que tenemos que tirar de físico, como el nuestro, tendremos que empezar más tarde", manifestó Sergio González, entrenador del Real Valladolid.

"Los jugadores que viven en casas han llegado mejor de musculatura que los que viven en pisos", argumentaba el técnico. Y es que probablemente los equipos más humildes se vean más afectados por esta cuestión y esos profesionales necesitarían más tiempo para estar al mismo tono que el resto", reiteró Sergio.

"Empezar el día 20 de junio me parecía justo y todavía no hay control sobre la pandemia. Todos tenemos muchas ganas de empezar pero me da mucho miedo a que nos equivoquemos. Me parece demasiado prematuro lo que dice Tebas", comentó Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, en relación a la posibilidad de que La Liga empezase el 12 de junio.

"Querer acertar en todas las decisiones es imposible, pero creo que hay tiempo para darnos pausa. El protocolo es fantástico desde el punto de vista sanitario, aunque no ha primado lo deportivo, como es normal", aseveró Jémez en El Partidazo de la Cadena COPE.