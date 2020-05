Fali vuelve a entrenar: "Nadie sabe lo mal que lo estoy pasando, es muy difícil para mi"

El único jugador que estaba negándose a jugar y entrenar por el coronavirus ha vuelto. Fali regresó a la ciudad deportiva del Cádiz este lunes y todos los jugadores profesionales en España se están preparando para la nueva normalidad en el fútbol nacional. El defensa del conjunto gaditano dejó todos sus miedos atrás, se hizo la prueba del Covid-19 y ya está trabajando junto a sus compañeros.

Fali mandó un mensaje al mundo del fútbol desde El Partidazo de COPE de Juanma Castaño este lunes. "Estoy en una batalla muy difícil para mí, nadie sabe lo mal que lo estoy pasando porque aunque parezca una tontería, no lo es. Y bueno, gracias al psicólogo y a mis compañeros que me han dado mucho ánimo; el vestuario es espectacular", explicó el jugador del Cádiz.

"La verdad es que ha sido un paso muy, muy, muy gigante para mí. Agradeceros todo el respeto que me habéis tenido aunque pensemos de forma diferente, eso es normal, pero al final el respeto que nos hemos tenido ha sido espectacular. Me habéis tratado muy bien y quiero agradecéroslo de corazón. Estoy muy contento por este paso que he dado", apuntó un Fali aún temeroso, pero convencido de que la vuelta es posible.

Fali había declarado antes de que los equipos regresasen a la actividad que él no lo iba a hacer. Tenía miedo a contagiar a su familia y entendía que las pruebas a las que se someterían eran más importantes para los sanitarios. De esta forma el Cádiz ya tiene a todos sus efectivos para afrontar el reinicio del campeonato.

