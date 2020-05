Fali, el futbolista que no pasó los test: "No sé cuándo podré quitarme este miedo"

Fali es el futbolista en España que más firme se ha mostrado a la hora de no querer volver a jugar por miedo al coronavirus. El único de Primera y Segunda División que se ha negado a someterse a los test que La Liga puso a disposición de los clubes para empezar a retomar la actividad. El futbolistas del Cádiz tiene miedo y así lo demostró en las radios española durante la pasada madrugada.

"No pienso jugar al fútbol y no voy a cobrar, soy un jugador de principios. No voy a cobrar porque no lo merezco. Lo primero es mi salud y la de mis hijas", insistió Fali en El Partidazo de COPE. El jugador ya avisó de que no pasaría los controles y así ocurrió este miércoles, que no se presentó a los test por miedo a ser contagiado.

Pese a que algunos de sus compañeros sí se han mostrado abiertos a la idea de volver, Fali se siente apoyado por el vestuario del Cádiz: "Siempre me ha apoyado. No voy a dar nombres, pero hay muchos jugadores que tienen miedo a jugar, me lo han dicho". Y añadió: "Yo volveré cuando haya una vacuna o un fármaco que frene el Covid-19".

Fali, con el Cádiz

Fali está renunciando a su sueño para "proteger" a su familia, tal y como defiende, y pretende seguir firme con su decisión aunque eso le cueste el trabajo: "Si no me quieren en el fútbol, intentaré buscar un trabajo de lo que sea. Si en otro trabajo tengo riesgos tampoco trabajaré. Me estoy apretando los pantalones, tengo un poco de dinero ahorrado".

¿Cuándo volverá Fali a la calle? Él mismo no se pone fecha, pero lucha por quitarse el miedo: "Sé que tengo que afrontarlo, pero no sé cuándo podré quitarme este miedo. Parecemos superhéroes, pero somos personas. Ahora mismo voy a esperar, dentro de 10-15 días a lo mejor entreno".

Su presidente le protege

También intervino su presidente, Manuel Vizcaíno. El máximo dirigente del Cádiz protege a Fali ante la polémica y confía en que se le vuelva a ver pronto en un terreno de juego: "Está equivocado, pero no miente a nadie. Él tiene miedo y tenemos que trabajar en quitarle el miedo. Yo creo que voy a conseguir recuperar a Fali", dijo.

