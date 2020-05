Fali cumple con su palabra y es el único jugador del Cádiz que no pasa los test de Covid-19

El Cádiz, como el resto de los equipos de Primera y Segunda División, ha abierto las puertas de su ciudad deportiva este miércoles para someter a sus jugadores a las pruebas de Covid-19. El conjunto gaditano ha visto como todos los miembros de su primera plantilla han pasado la prueba, menos uno. El único que había dicho en público que no lo iba a hacer.

Fali no ha acudido este miércoles a la cita que tenía con el resto de sus compañeros. El central se negó a volver a competir si no había unas garantías de seguridad máxima, llegando a insinuar que colgaría las botas si no quedaba más remedio. El jugador aseguró que no estaba dispuesto a someterse a las pruebas tampoco cuando los sanitarios los necesitaban más.

De esta forma, si no pasa las pruebas, no podrá volver a los entrenamientos. Un jugador que no se haya sometido a un test o que de positivo no se incorporará al trabajo individual, que es el siguiente paso que darán los equipos. Los jugadores conocerán los resultados en 48 horas.

"LaLiga y el Ministerio de Sanidad nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de que no vamos a contraer el virus. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad", decía el central en varias entrevistas.

