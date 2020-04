Isaac Cuenca y la vuelta del fútbol en Japón tras 75 días de parón: "No creo que sea muy realista"

A Isaac Cuenca no le ha acompañado la suerte en varios puntos de su carrera. No la tuvo por el momento en el que llegó al primer equipo del FC Barcelona ni cuando trató de reencontrarse años después en el CF Reus. En este último equipo se pasó siete meses sin jugar por la situación crítica del club catalán, que acabó siendo expulsado de Segunda División. Tras ello se fue a Japón, donde vuelve a sentirse futbolista.

EL ESPAÑOL habla con Isaac Cuenca, que se encuentra en España confinado y espera fecha para viajar al país nipón. Una lesión en el menisco le impidió debutar en el Vegalta Sendai, al que llegó en el mercado de invierno tras pasar un año en el Sagan Tosu de Fernando Torres -que se retiró el pasado mes de agosto-. Se siente preparado para volver a jugar y dar el siguiente paso en su carrera tras recuperar la confianza.

Cuenca quiere que el fútbol se reanude con total seguridad para todo el mundo, incluido los futbolistas. También, a sus 28 años, cree que le queda mucho por dar en su carrera y quiere volver a jugar en La Liga. Ese es su mayor objetivo ahora. Piensa que su generación pudo dar más de sí en el Barcelona, pero recuerda con orgullo su paso por el club de sus amores.

Isaac Cuenca

¿Cómo estás pasando la cuarenta? ¿Cómo te pilló la crisis del coronavirus?

Supongo que como a todos. Un poco de sorpresa porque realmente parece ser que en principio un caso, luego otro caso, tal... Parece que va a ir la cosa mejorando y de repente, todos encerrados. Un poco sorprendido, pero bueno. Es lo que hay. Hay que hacer caso, hay que mantenerse a salvo cada uno como pueda y que esto pasará.

Te lesionaste y volviste a España, ¿cuándo tienes pensado viajar a Japón?

Vine a España para la recuperación pero ahora ya que estoy bien, tendría que marcharme. Iré cuanto antes a Japón, estoy un poco tenso. Lo bueno es con el tema este no han podido jugar ahí todavía y eso me ha servido para recuperarme al cien por cien y ya entrenar con el equipo.

Los equipos japoneses han estado entrenando, ¿allí cómo está la situación?

Han estado entrenando hasta ahora. Se ve que esta semana hay confinamiento. Es una semanita de confinamiento y vuelven a entrenar. Pero hasta ahora han estado jugando amistosos y entrenando todos los días.

Volveré cuanto antes a Japón, estoy un poco tenso. ¿Jugar el 9 de mayo? No creo que sea muy realista

Ha habido varios positivos en la liga y se ha seguido entrenando, ¿cómo se ha controlado esta situación?

Se han dado unos cuantos más. Se han tomando medidas como la higiene en las manos, el tema de las duchas y tal. Pero es que se puede contagiar por nada y han caído unos cuantos. Tendré que tirarme unos días aislados ahora.

Tras tres aplazamientos, el fútbol en Japón volverá el 9 de mayo. ¿Hay esperanzas?

Según comentan es el 9 de mayo. Pero hay dudas, ya veremos. Todavía no se sabe porque ya han aplazado la fecha tres veces. No creo que sea muy realista. Hay que ir viendo poco a poco y dependiendo los casos se podrá alargar o incluso acortar si todo va bien.

¿Cuándo te imaginas el fútbol de vuelta?

Lo más lógico sería volver cuando ya estuviese todo y viéramos todos en la sociedad, en la calle, que no hay nada ya. Así es como realmente puedes sentirte realmente seguro, que puedes estar bien. Que después de un entrenamiento, de un partido, después de haberte abrazado con los compañeros porque has marcado un gol o lo que sea, puedes volver a tu casa y estar con tu mujer, tu hija y tus seres queridos tranquilamente.

Isaac Cuenca, presentado con el Vegalta Sendai Instagram

Los futbolistas abogáis principalmente por cuidar vuestra salud

Cien por cien. Sino se va contagiando y ya ves. Contagias a tu novia, después la novia a la amiga, a la otra amiga... Es un no parar. Es una cadena que es mejor que, hasta que no esté curado del todo, se corte.

Llegaste a Japón en enero de 2019 al Sagan Tosu, ¿cómo valorarías tu año?

Me adapté muy bien. Me llevó Lluís Carreras, que ya me tuvo en el Sabadell, y la adaptación fue muy fácil porque conocía su sistema de juego, lo conocía perfectamente y él sabía como yo podía encajar allí. Me adapté muy bien y fue luego todo rodado. Me hice indiscutible en el equipo y fueron saliendo goles, jugadas bonitas y me gané a la afición.

Fue un año que necesitaba después de estar en el Reus sin inscribirme y así ganarme la confianza propia

Fue un año muy bueno personalmente. También el club consiguió su objetivo y fue un año positivo, que yo necesitaba después de estar en el Reus, que no me pude inscribir y fueron siete meses muy complicados, y así otra vez ganarme la confianza propia. Fue muy positivo.

Y en Japón, que es un país con menor tradición futbolística, ¿se genera mucha expectativa cuando llega un futbolista europeo?

Se genera mucha expectativa. Lo que de alguna manera aquí no se valora al jugador español porque es español y estamos en España, que no debería ser así pero pasa, se valora más a gente extranjera, pues allí también pasa. Cuando va un español o va un europeo, la gente está mucho más pendiente. Como mi estilo de juego es diferente a lo que están acostumbrado a lo de allí, cuando hago algún dribbling bonito y tal se nota.

¿Cómo te atreviste a dar el salto al fútbol japonés a tu edad?

Sinceramente fue por el mister. Ya le conocía y sabía que con él, si estaba bien, tendría oportunidad de jugar. Después de estar tanto sin hacerlo por lo que pasó en el Reus, pues decidí irme porque tenía que jugar como fuera y tenía muchas ganas y pensaba que me iba a ir bien tener un entrenador así. Creo que fue un paso acertado, miro para atrás y es lo mejor que podría haber hecho. Cada vez hay más jóvenes, muchísimos brasileños, viene gente de Portugal... Se está generando una liga muy buena".

¿Te ves por muchos años jugando en Japón?

Mi intención es siempre, ahora que tengo 28 años todavía, que creo que es una buena edad en la que me quedan los mejores años, volver a España y La Liga. Siempre ha sido mi prioridad. Lo que pasa que las cosas han ido como han ido y a veces tomas decisiones que las tienes que tomar y es irte fuera. Mi intención es volver.

Isaac Cuenca, durante un partido con el Barcelona EFE

Yendo a tu pasado, a Isaac Cuenca se le conoció en 2012 por dar el salto al primer equipo del Barcelona. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como azulgrana?

Recuerdo a veces mi primer gol en el Camp Nou. Fue mi momento más impactante. Venía de Segunda B, de Segunda, de haber marcados goles, pero nunca había jugado delante de tantísima gente y cuando marqué el gol fue como una sensación que no me esperaba. Me chocó.

¿Valoras aquella etapa de manera positiva?

La verdad que fue muy bonita. Tenía 20/21 años y recuerdo que yo, que siempre he sido del Barça y ver a los mejores jugadores, de repente estar ahí. Aprendiendo, siendo uno más. Fue muy positiva y aprendí mucho.

Fueron varios factores. La falta de Pep, lo de Tito... Pasaron muchas cosas en un momento en el que estaba nuestra generación ahí y así es muy difícil poder mantenerse

¿Crees que con tu generación se pagó en el Barça por venir detrás de la de Busquets, Pedro...?

Fueron varios factores. La falta de Pep. Se va. Luego lo de Tito, que fue una desgracia lo que le pasó. Después vino 'Tata', después Luis Enrique. Pasaron muchas cosas en un momento en el que estaba nuestra generación ahí. Cuando pasan todas estas cosas es muy difícil poder mantenerse o que todo el mundo tenga la misma decisión sobre los jugadores. Pasaron tantos entrenadores y pasaron tantas cosas pues se decidieron de otra manera. Así es el fútbol.

¿Tienes alguna 'espinita' clavada de tu paso por el Barça?

Todo canterano que ha jugado y no ha permanecido ahí la puede tener. Al final es ver tu pasado y valorarlo. Sentirte bien por lo que has podido lograr. Si a mí me dicen de pequeño que voy a poder jugar en el FC Barcelona, voy a firmar un contrato con el primer equipo y voy a estar con mis ídolos, pues igual no me lo hubiera creído. Al final, uno con el tiempo se da cuenta que lo importante es valorar ese tiempo, disfrutarlo y ya está. La carrera del futbolista es corta y hay que disfrutarla.

Y de cara al futuro, ¿qué rumbo quieres que tome tu carrera?

Ahora me planteo volver a España, sería bueno. Me quedan años muy buenos hasta los 33 o incluso más. Porque ahora mismo hay jugadores como Joaquín que tienen 38 y están en la mejor etapa. Al final nunca se sabe. Mi objetivo es seguir mejorando como jugador y mejorando para llegar al máximo de mí.

Una reflexión de cara a la sociedad post-cuarentena

Yo creo que realmente ver que los problemas diarios que tenemos no son para tanto. Muchas veces nos enfadamos por cosas pequeñas o estamos enfadados todo el día o enfadados con otras personas por pequeños detalles. Ahora te das cuenta que esos detalles no son nada.

Hay más importancia en la amistad, en estar juntos, en agradecer lo momentos que podemos estar juntos, estar más felices y no estresados o pendientes de trabajos que se pueden solucionar de otra forma. Querernos mucho más y respetarnos como sociedad y ayudarnos el uno al otro.

