Neymar tiene un golpe y es duda contra el Dortmund, el día del cumpleaños de su hermana

El PSG afronta la próxima semana el reto de tener que remontar en su estadio el resultado adverso que encajó en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund. El 2-1 en contra que lleva al Parque de los Príncipes el conjunto parisino será una dura losa ante la juventud y la ilusión de los alemanes.

Para ese encuentro Thomas Tuchel necesita toda la pólvora de la plantilla. Esa delantera temible que conforman Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Neymar Jr. tendrá que aparecer para que el PSG tenga presencia en los cuartos de final de la máxima competición continental. Pero hay algunos problemas físicos que tendrá que afrontar, además de que aún le queda un partido de Liga que jugar antes de ese partido y de las secuelas que ha dejado el encuentro de Copa frente al Olympique de Lyon.

Además de la increíble jugada de Mbappé, Neymar se llevó un golpe en ese partido y, según confirmó Tuchel en rueda de prensa este viernes, era duda para el partido frente al Estrasburgo de este sábado, que no se jugará finalmente por la crisis del coronavirus, y el de Champions de la próxima semana. Era muy probable que el técnico no le arriesgara este fin de semana para que pueda estar seguro el miércoles, pero si tuviera algo más grave y se lo perdiera se daría una circunstancia muy particular.

Neymar, durante el partido de Copa de Francia frente al Olympique de Lyon REUTERS

Un historial que le delata

El 11 de marzo, día para el que está previsto el encuentro de Champions, coincide con el cumpleaños de su hermana, Rafaella Santos. Esa cita que anualmente no suele perderse el jugador brasileño, podría volver a ponerse en el centro de la polémica si finalmente se pierde el partido.

Desde 2015, Neymar se ha perdido siempre los partidos que estaban cercanos a esas fechas o que, como este frente al Dortmund, coincide directamente con el día del partido. Todo empezó en su etapa en el Barça cuando forzó una quinta amarilla para perderse el partido que se jugaba antes del cumpleaños de Rafaella.

