"Sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta, nos dijo que no nos preocupáramos"

El Athletic Club de Bilbao regresó a una final de Copa del Rey y buscará su primer título copero después de 36 años. Se clasificó para el encuentro que se disputará en el estadio de La Cartuja el próximo mes de abril gracias a un gol de Yuri Berchiche. El equipo vasco perdía antes de ese tanto por 2-0 y estaba fuera de la gran final, pero una gran cabalgada del lateral para batir a Rui Silva valió para clasificar a los de Gaizka Garitano.

El lateral no solo ha sido protagonista por ser el héroe de todos los bilbaínos. La euforia del gol le llevó a ser muy sincero en los micrófonos de Radio Euskadi y ha dejado unas declaraciones que han escocido en San Sebastián y que han dejado en muy mal lugar a Del Cerro Grande. Yuri confesó que estaba tranquilo a pesar de estar apercibido y poder perderse la final porque tenía la certeza de que el árbitro no le iba a sacar la amarilla si perdía tiempo.

"Sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta", espetó el jugador del Athletic. "Del Cerro Grande es, en mi opinión, muy bueno. Ha tenido todo en cuenta, mi tarjeta y las otras. Antes del partido nos dijo que no nos preocupáramos si le ayudábamos y que lo iba a tener en cuenta", explicó un Yuri que se dejó llevar por la euforia.

Yuri Berchiche celebra el gol ante el Granada REUTERS

Polémica final

La final de por sí ya está envuelta en mucha polémica después de que la vayan a jugar dos equipos vascos. Ya se están haciendo todo tipo de elucubraciones con lo que pueda pasar el próximo mes de abril en Sevilla. Desde la pitada al himno hasta la posibilidad de que se juegue a puerta cerrada, son algunas de las teorías conspiratorias que están surgiendo en las últimas horas.

