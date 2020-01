"Raúl Bravo mandó asesinar a Kovacevic": la prensa serbia acusa al exfutbolista del tiroteo

Raúl Bravo ha vuelto al foco mediático tras su implicación en la 'Operación Oikos' destapada el pasado año por la Policía Nacional. El exfutbolista del Real Madrid ha sido acusado por la prensa serbia como responsable del intento de asesinato de Darko Kovacevic, exjugador de equipos como Real Sociedad o Juventus, que fue tiroteado recientemente en Atenas (Grecia).

Así lo asegura el diario serbio Telegraf, destacando que Bravo habría sido el que orquestó el ataque contra Kovacevic a las puertas de su casa en Glyfada, una zona de alto poder adquisitivo cercana al centro de la capital griega, el pasado 7 de enero de 2020. Ambos jugadores se conocieron cuando militaban en el Olympiacos (2007-2009).

Raúl Bravo y Kovacevic

Kovacevic recibió un primer disparo desde una distancia de unos tres metros, aunque no impactó sobre él. El exjugador de 46 años cayó al suelo mientras un hombre con sombrero salió huyendo.

El arma y el coche del que bajó el sospechoso fueron encontrados a 700 metros de la casa de Darko. El automóvil había sido robado en Salónica en octubre, pero las matrículas pertenecían a otro sustraído en Kalamata. Detalles que hicieron que la policía considerara que el ataque había sido orquestado por profesionales.

Kovacevic se encuentra fuera de peligro tras el ataque. El exjugador fue trasladado inmediatamente al hospital Asklepieion de Voula. "Vi a un hombre salir de un automóvil con una pistola extendida y venir hacia mí. Me incliné instintivamente hacia la derecha y luego él me disparó y luego corrió, subió al vehículo y desapareció", declaró posteriormente tras recuperarse.

Móvil del ataque

Todo el asunto estaría relacionado con la 'Operación Oikos' y la trama de amaños que fue destapada en el fútbol español el pasado año, donde Raúl Bravo, exjugador y canterano del Real Madrid, fue uno de los cabecillas junto al también exfutbolista; además de otros implicados como como Samu Saiz, Borja Fernández, Carlos Aranda o Iñigo López Montaña.

Kovacevic conocía los antecedentes de esta trama y habría revelado presuntamente detalles, que no podía difundir, a alguien de España. Esta sería la raíz del problema que habría desencadenado que Bravo orquestase el ataque. Sin embargo, las autoridades consideran que no se trata de un intento de asesinato, si no de una advertencia al serbio.

Se trata de una acusación que ha causado estupefacción en Grecia. La misma fuente apunta a que en el entorno del Olympiacos señalaban que ambos tenían una buena relación de su etapa en el club griego.

Así quedó el coche de Kovacevic

La Oikos de Bravo

La 'Operación Oikos' fue destapada en torno a la trama de amaños de partidos de Primera, Segunda y Tercera División en España. El entramado llegó a ser de ámbito internacional, como en el caso de países como Grecia o Italia.

Bravo planeó amañar un partido entre Valladolid y Valencia, con 54.000 euros en concepto de soborno, que fueron encontrados por los investigadores en manos de un ciudadano griego que intentó escapar.

El que fuera lateral izquierdo y canterano del Real Madrid fue detenido y puesto en libertad tras pagar la fianza.

Así ha sido la operación policial contra una organización de “amaños deportivos”

Conexiones internacionales de los amaños

La segunda fase de la Oikos -casa en griego-, que acabó a finales de noviembre con 14 detenidos, entre ellos varios jugadores de fútbol y otros ya arrestados en mayo como el expresidente del Huesca Agustín Lasosa, dio lugar a más pistas.

Los investigadores señalaron que la documentación incautada revelaba como el 4 de junio de 2017 el Huesca había sobornado a jugadores del Reus para que ganaran al Valladolid. Todo ello tenía como objetivo que el conjunto oscense pudiera acceder a una plaza de playoff para subir a Primera.

Con las investigaciones de la segunda fase de la trama se descubrió que algunos detenidos tenían conexiones con una casa de apuestas ilegal en Italia, en la que se encontraban clientes como jugadores de la élite del fútbol italiano. A su vez, los investigadores detectaron varios intentos de amaños de partidos de la Serie A.