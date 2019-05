Detenidos jugadores de Primera y Segunda por amaños en una trama liderada por Raúl Bravo

La Policía Nacional ha detenido a varios futbolistas de Primera y Segunda División, presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos. Entre ellos estaría el exjugador del Real Madrid Raúl Bravo, supuesto cabecilla del grupo según Servimedia, Borja Fernández, jugador del Valladolid; Carlos Aranda, ex de varios equipos de Primera, e Iñigo López Montaña, actualmente en el Deportivo de La Coruña y ex del Huesca. Samu Saiz, futbolista del Getafe, estaría implicado también pero no ha sido detenido.

También han sido detenidos Agustín Lasaosa, presidente de la SD Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del club oscense. A todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Fuentes policiales han informado a EFE que desde primera hora de la mañana se está desarrollando esta operación. El objetivo de la presunta trama sería conseguir beneficios con las apuestas deportivas.

Raúl Bravo (38 años, Gandía) pasó a formar parte de la cantera del Real Madrid en 1997 y ascendió al primer equipo en 2003, permaneciendo hasta 2007. Se retiró en 2017 tras pasar por varios equipos griegos. Entre los implicados hay más canteranos del club blanco: Borja Fernández, Carlos Aranda y Samu Saiz. Borja y Aranda coincidieron con Raúl Bravo en el Castilla. Iñigo López Montaña se formó en la cantera del Atlético de Madrid.

La sede del Huesca fue intervenida por la Policía y se han realizado registros durante la mañana del martes. El conjunto aragonés jugó esta temporada en Primera División, pero semanas atrás firmó su descenso volviendo a la División de Plata. El presidente Agustín Lasaosa (Huesca, 60 años) llegó a la presidente en mayo de 2017 de manera provisional hasta diciembre del mismo año, pero acabó quedándose en el cargo ante los buenos resultados del equipo en Segunda División. Antes fue futbolista de equipos como Huesca, Logroñés, Cultural Leonesa o Tenerife y ha formado parte del organigrama del club oscense desde 2007 hasta la actualidad.