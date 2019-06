Borja Fernández: "Aranda le preguntó a Raúl Bravo en el calabozo '¿este qué hace aquí?'"

Borja Fernández es uno de los nombres relacionado con la 'Operación Oikos' por el presunto amaño de partidos. Una red encabezada por Aranda y Raúl Bravo. El ex del Valladolid, quien decidió colgar las botas al final de la pasada temporada, defiende su inocencia en una entrevista concedida al diario MARCA.

El exjugador ha asegurado que se siente "más respaldado que antes", ya que sabe que "desde el principio" no podía haber nada en su contra. Sin embargo, las difamaciones y todas las cosas que se han escrito sobre él que no eran verdad han hecho mucho daño a su familia. Pero también hay buenas noticias ya que ha comentado que ahora todo está mucho mejor después de que su nombre se esté "limpiando".

Borja ha revelado qué sintió cuando dijeron que el partido entre el Valladolid y el Valencia estaba amañado: "Mi cabeza explotaba". "No hay nada y yo tengo mucho más claro que todo el mundo que no hemos hecho nada malo ni hemos manchado el escudo de nuestro club. Ni yo ni ninguno de mis compañeros", ha afirmado.

Las mejores imágenes del Valladolid - Deportivo Alavés NACHO GALLEGO Agencia EFE

Borja Fernández coincidió en la cantera del Real Madrid con Raúl Bravo, de ahí conoce a uno de los cabecillas de la trama. El exfutbolista del conjunto pucelano ha comentado que le dijo a Raúl Bravo que "iba a testificar" ya que él "no tenía nada que ver allí".

Reacción de Bravo y Aranda

Una de las declaraciones más llamativas es la reacción de Aranda y Raúl Bravo tras ver a Borja Fernández detenido: "Cuando me ve -Bravo-, lo primero que me dice es que qué hago yo ahí. Y yo le respondo que tomarme un café contigo. Y él me dice que yo he tenido que hacer algo que él no sepa. Aranda, que llevaba sin verle desde 2011, me dice lo mismo y mira a Raúl, que estaba en otro calabozo, y le pregunta: ¿este qué hace aquí?".

Inocente

El ex del Valladolid ha asegurado que en su casa "pasan cosas raras". "En mi casa pasan cosas raras. No se escucha el teléfono desde hace semanas y te tienes que ir a las ventanas. Y siempre les digo: ojalá haya micros. La policía me preguntó por el teléfono, lo puso en modo avión y les di todos los códigos sin tener obligación de ello. No tenía nada que esconder", ha apuntado. Borja Fernández ha dicho de forma rotunda que no ha apostado en su vida, pero, sobre todo que está "deseando que se arregle esto para empezar a trabajar con el Real Valladolid".

