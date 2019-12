Petit denuncia racismo y xenofobia en el vestuario del Barcelona

Emmanuel Petit ha vuelto a lanzar una bomba sobre el vestuario del Barcelona. El exjugador francés disputó una temporada en el conjunto azulgrana en la que denuncia que sufrió racismo y xenofobia por parte de los futbolistas catalanes durante su charla en la cadena RMC Sports Radio.

"Experimenté el racismo. Lo viví en el vestuario del Barcelona", confiesa el que fuera centrocampista del Chelsea, club al que se marchó tras su etapa en España. "Puede que sea impactante, pero fue de vez en cuando. Aunque con algunos jugadores sucedió con bastante frecuencia", manifestó el francés.

Además, reconoce que llegó en "un mal momento" porque había una guerra en el vestuario entre jugadores catalanes y holandeses. "Teníamos de entrenador a Serra Ferrer, que no tenía la suficiente fuerza o carisma necesario para manejar el equipo", agregó el exfutbolista.

Emmanuel Petit durante un partido con la selección francesa. Foto: fifa.com

Nacionalismo y racismo

Petit también consideró que "el nacionalismo está cerca del racismo" y afirmó que cuando llegó le dijeron que no aprendiera español, que aprendiera catalán. "Yo les decía que estaba en España y ellos me decían que estaba en Cataluña. Me harté de esas cosas. Cuando alguien se identifica en exceso, se acerca mucho al racismo", concluyó.

