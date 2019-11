"Me quedé de pie, rezando y pidiendo a Dios que no se llevase a mi niño, pero no fue posible"

El histórico lateral derecho de la selección brasileña de fútbol, Cafú, perdió a su hijo de 30 años hace dos meses. Este viernes ha confesado por primera vez cómo fue lo que sucedió aquel día tan fatídico.

Danilo, el hijo de Cafú, falleció por culpa de un infarto mientras jugaban un partido entre amigos. "Él se fue al descanso y yo seguí jugando. Tres minutos después noté una conmoción fuera del campo. Fui a ver lo que estaba pasando y me encontré a mi hijo sufriendo convulsiones", confesaba el exjugador del Milan.

"Entré en pánico porque sufría problemas cardíacos y cuando llamamos a los servicios de emergencias me dijeron que llegarían en 10 minutos", aclaraba un Cafú que no pudo esperar, "cargué a mi hijo, lo subí al coche y en cinco minutos llegamos al hospital".

"Él estaba muy mal cuando llegamos, los médicos intentaron reanimarle de muchas formas y tras media hora me llamaron", contaba el mítico lateral. Esperando buenas noticias, él lo tenía claro: "antes de que dijera nada le dije 'doctor, no necesitas decir nada, estoy viendo que no responde'". Aún así, no perdió la esperanza y se quedó "de pie, rezando y pidiendo a Dios que no se llevasen" a su niño. "Pero no fue posible", sentenció entre lágrimas el exfutbolista.

