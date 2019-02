Allegri ataca a Simeone por su gesto: "Cada uno se comporta como es"

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, habló sobre la polémica por la celebración del entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, tras el gol del 1-0 en el partido de ida: "Yo no hablo de las actitudes de los demás, ni siquiera lo había visto. Son cosas personales, cada uno es como es y no soy yo quien debe juzgar", zanjó.

El técnico italiano consideró este sábado que su equipo tiene "muchas posibilidades" de pasar de ronda en la Champions, pese a la derrota 2-0 sufrida el miércoles contra el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final: "Algo es seguro, el 12 de marzo (día del partido de vuelta) llegaremos listos. Luego, si pasaremos no sé, yo creo que tenemos muchas posibilidades", aseguró Allegri, durante la rueda de prensa previa al partido liguero de este domingo contra el Bolonia.



Allegri dijo que sus jugadores están serenos y que deben trabajar desde ahora hasta el duelo de vuelta teniendo claro que el revés de Madrid supone una oportunidad para hacer algo extraordinario en Turín: "Tenemos 20 días para preparar este partido, que es 'el' partido, con gran entusiasmo, adrenalina al máximo y será seguro una gran noche. No sé si pasaremos, pero tenemos que hacer todo para que eso pase. Para llegar bien allí, debemos hacer tres grandes partidos en la Serie A", afirmó.

Allegri, en el encuentro de la Supercopa de Italia Reuters

Allegri se encomienda a Cristiano para la remontada

"Estamos afortunados por vivir estos veinte días, la vida es así. Si ganáramos siempre todo estaría 'plano'. No era fácil antes y no será fácil el 12 de marzo. El Atlético es un equipo importante que en los últimos nueve años ganó tres Ligas Europa, hizo dos finales de 'Champions' y también ganó una Liga española", prosiguió. E insistió: "El 12 de marzo, que es 'el' partido, hay que vivirlo al máximo, para tratar de remontar. Si el balón terminará en la red o no, no lo sé. Pero será una gran noche".



Allegri ve como una ventaja el hecho de que la vuelta no se juegue la próxima semana, sino en casi veinte días, ya que eso le da tiempo a su plantilla para recargar energías y recuperar a jugadores: "Si jugáramos el miércoles estaríamos fuera seguro. Es necesario tomar un tiempo y dar un paso cada día. Es como si tuviéramos una botella vacía y cada día tuviéramos que llenarla. Estas cosas me gustan más que las cosas normales", dijo. "En 'Champions', cuando llegas a octavos, puede pasar de todo. Nosotros debemos hacer un gran partido, prepararnos con serenidad", añadió.

Allegri explicó además que el portugués Cristiano Ronaldo está sereno y consideró que el luso fue "de los mejores" en el partido del Metropolitano. "Cristiano tiene el rol del mejor jugador del mundo, que transmite serenidad", aseguró.

