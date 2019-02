Los trabajadores del Reus se pronuncian: "Llevamos cinco meses sin cobrar"

La situación del Reus sigue dando que hablar. Ahora han sido los trabajadores los que han alzado su voz tras esta situación. En una comunicado, han afirmado que siguen sin cobrar las nóminas que les prometieron, y ya son cinco meses sin recibir ingresos por parte del club. "Llevamos desde el pasado septiembre sin percibir nuestro sueldo", rezaba el comunicado.

Los trabajadores del Reus, hartos de mentiras, alzan la voz. Pese a la llegada de los americanos, los empleados siguen sin cobrar y se les deben ya 5 nóminas. Aseguran que Clifton Onolfo está actuando igual o peor que Joan Oliver. @JuegoDePlata @Radioestadio @ElTransistorOC pic.twitter.com/sbyPutTXvn — Pedro Rodríguez (@PedRodriguez87) 18 de febrero de 2019

"En todos estos meses no hemos sentido engañados, pero también desprotegidos", admitían que el club cuando buscaba una solución que ponía en peligro nuestra estabilidad en el club. Confirmaron que desde la llegada de los nuevos dueños se iban a solucionar los problemas, pero lejos de ello, la situación se ha mantenido estable e inamovible.

"Los nuevos propietarios del Reus emitieron un comunicado el día 25 de enero asegurando que pagarían a los trabajadores antes de finalizar el mes, hecho que no se ha llegado a producir", reza uno de los puntos del comunicado, y denuncian que han llegado a "trabajar 10 horas diarias y estando activados las 24 horas del día para cualquier cosa que necesitaran".

Los jugadores del Reus en un entrenamiento. Foto: Twitter (@cfreusdeportiu)

"No solo no han pagado las nóminas pendientes, sino que se ha acumulado una más: enero", confirman los trabajadores, que tienen claro que "Clifton Onolfo está actuando igual o peor que Joan Oliver". Una situación que parece insalvable, y que no parece acabar nunca para unos trabajadores que no reciben su sueldo y están viviendo una de las historias más negras del fútbol.

Sus jugadores ya no quieren saber nada

Algunos de los miembros de la plantilla del conjunto tarraconense se marcharon a finales de diciembre. Otros fueron cogiendo la puerta de salida durante el mes de enero y los últimos esperaron a la eliminación del club de la competición para abandonarlo.

