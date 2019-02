Feddal ironiza sobre el penalti que reclama el Atlético sobre Morata

El Betis consiguió llevarse los tres puntos en el encuentro ante el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín. Esta victoria resulta vital para el conjunto sevillano para asomarse a los puestos europeos, sin embargo la actuación arbitral ha vuelto a estar en el punto de mira tras una polémica acción en la que los rojiblancos reclaman penalti de Feddal sobre Álvaro Morata.

El mismo jugador bético publicó cuatro imágenes de la jugada en su cuenta oficial de Twitter en las que muestra como toca balón y lo roba correctamente ante el delantero. Asimismo, ha querido ironizar sobre la polémica añadiendo tres iconos con los que da a entender que no hay penalti sobre el último fichaje del Atlético de Madrid.

El VAR no intervino en la acción

La acción tuvo lugar en el minuto 55 del encuentro, con empate a cero en el marcador y por lo tanto, previa al solitario gol de penalti de Canales en el minuto 65 y con la que podría haber adelantado al equipo de Simeone. Morata internó por la zona derecha del área en una clara oportunidad de gol, ante la cual el defensa intervino de forma brusca, derribando al delantero dentro del área. El árbitro afirmó que no era penalti, por lo que el VAR no intervino en esta ocasión.

El central del Betis no ha sido el único que ha dado su opinión acerca del posible penalti, ya que el centrocampista rojiblanco Thomas Partey también habló sobre la polémica. El ghanés explicó que en el campo pensaban que era penalti, pero que "los de arriba ven mejor" y no pueden decir nada más. "Si al árbitro le dijeron que no era penalti, no podemos decir nada", agregó.

