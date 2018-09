Morata no levanta cabeza en el Chelsea: partido gris y enfadado por el cambio

El Chelsea es uno de los grandes candidatos a levantar la Europa League esta temporada. El conjunto inglés se estrenó el pasado jueves en la competición ante el PAOK de Salónica. Un partido que el equipo de Sarri solventó por la mínima gracias a un gol tempranero de William. El que no tuvo su mejor día fue Álvaro Morata, que partió como titular y que dispuso de varias ocasiones claras que no llegó a materializar. Además, el delantero español no se marchó nada contento tras ser sustituido a diez minutos del final.

En la primera mitad Morata pudo perforar la portería rival hasta en dos ocasiones. La primera tras cabecear casi sin oposición un dentro desde la banda derecha que no supo aprovechar. Minutos más tarde se plantó frente al portero tras un buen control con el exterior pero no llegó a definir con claridad y cruzó el balón en exceso.

Ya en el segundo asalto sí que logró batir a Paschalakis con una sutil vaselina, pero el árbitro señaló posición delatada de Morata, un fuera de juego que fue cuanto menos dudoso. En el minuto 80 Morata fue sustituido por Giroud y las cámaras captaron su visible enfado. Y no es para menos, ya que el delantero tan solo ha logrado marcar un gol en los seis partidos que ha disputado hasta la fecha con el Chelsea.

El West Ham se interesa en Morata

Un discreto inicio de temporada que el propio Morata espera que no sea como hace un año, cuando se replanteó abandonar la Premier League: "El año pasado no fui feliz, todo fue un desastre. Salía al campo y no sabía ni dónde estaba", llegó a reconocer el futbolista español. Aunque los primeros rumores en torno a una futura salida no han tardado en llegar. Según publica el Daily Star el West Ham de Pellegrini estaría interesado en su incorporación en el próximo mercado invernal.