Usain Bolt podría debutar como futbolista en el Manchester United de Mourinho

Usain Bolt, en teoría, lo había hecho todo. Había bailado, volado y rasgado el tartán. Se trabajó un relato, una leyenda y un mito. Se hizo amigo del viento, de la velocidad y de lo imposible. Y se retiró. Sí, dijo adiós. Cayó lesionado en Londres y se marchó entre aplausos. El hombre que dejó el cronómetro sin cifras y desafió a las agujas del reloj, arribó hacia el vestuario para siempre. Sin embargo, el ganador de 11 títulos mundiales y ocho oros olímpicos quiere volver, pero no al atletismo. Su intención es ser futbolista profesional. Así lo confirmó en una entrevista con el Daily Express. El jamaicano hará una prueba con el Borussia Dortmund en marzo y si da la talla se pondrá a punto.

Realmente, la oportunidad se la dará el Dortmund –por aquello de que ambos comparten patrocinio (Puma)–, pero su intención es jugar en el Manchester United de Mourinho. Nunca ha negado que simpatiza con el club y que le gustaría vestirse de corto como red en Old Trafford. “Ese es mi sueño. Si el Borussia dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré duro”, reconoce el atleta en la mencionada entrevista. Y añade: “Le dije a (Alex Ferguson) que me recomendara. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, tendría posibilidades, que vería que podía hacer”.

Para ello, Usain ha vuelto a entrenar para llegar a punto a esas pruebas de marzo. Tras caer lesionado durante los Mundiales de Londres y retirarse cediéndole el testigo a Justin Gatlin, Bolt dice estar a punto. Aunque, eso sí, sus sensaciones son distintas ahora que cuando se preparaba para desafiar al cronómetro: “Estoy nervioso. Normalmente nunca me pongo nervioso, pero esto es diferente, estamos hablando de fútbol. Necesitaría un tiempo de adaptación, pero una vez haya jugado unos partidos, me adaptaré”, explica en la entrevista.

Ese es el nuevo objetivo de Bolt, que seguiría el camino de, por ejemplo, Connor McGregor, el luchador de UFC que decidió cambiar las artes marciales mixtas por el boxeo para retar a Mayweather. En ese caso, como en la mayoría de ellos, el que llega nuevo acaba claudicando ante su rival. A priori, se antoja complicado que alguien se ‘pase’ a otra disciplina con éxito.

Además de Bolt, otros muchos lo han intentado: Michael Jordan dejó el baloncesto y trató de jugar al béisbol al máximo nivel, Batistuta y Shevchenko probaron en el golf tras jugar al fútbol, y suma y sigue. Usain puede ser el próximo. Condiciones y velocidad tiene. Pero, ¿y toque de balón y disciplina táctica? Mucho le queda por andar. Lo que nadie duda es que él va a poner de su parte. El resto depende, en parte, de Mourinho…