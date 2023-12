Lance Armstrong desvela su fórmula para no dar positivo en los controles: "Era algo indetectable"

Lance Armstrong siempre estará considerado como uno de los mayores tramposos de la historia del deporte. El ciclista abuso a lo largo de casi toda su carrera deportiva de sustancias prohibidas, algo que le ayudó notablemente a conseguir la mayoría de sus éxitos sobre la bicicleta. Años después de retirarse, el americano sigue desvelando cómo eran esas técnicas de dopaje a las que se sometió durante años.

El estadounidense ha relatado cómo ponía en marcha esos métodos prohibidos para lograr un mayor rendimiento. Lance Armstrong ha confesado cómo utilizaba una sustancia, el EPO, que nunca quedaba registrada en los numerosos controles que pasó a lo largo de su carrera deportiva.

"Sí, puedes enmascarar el uso de sustancias dopantes, pero no consiste en eso. En ese sentido frustrarías el sistema, pero como siempre he dicho, y no intento justificar que lo digo como algo que quisiera volver a repetir, 'Me han hecho 500 controles y nunca que dado positivo por dopaje'", explicó Lance Armstrong en una charla con el presentador Bill Maher.

Además, el exciclista dio numerosos detalles acerca de lo que duraban esas sustancias prohibidas en su cuerpo. En especial esa que utilizaba él tenía una vida muy corta, lo que le favorecía notablemente, ya que desaparecía mucho antes y le hacía pasar desapercibidos en los controles a los que se sometía. Un método indetectable que le hizo tener un rendimiento muy superior durante sus años como profesional.

"La realidad y la verdad de todo esto es que algunas de estas sustancias, sobre todo la más beneficiosa, tiene una vida media de cuatro horas. Así que ciertas sustancias, ya sea cannabis o anabolizantes, o lo que sea, tienen vidas medias mucho más largas", detalló la que fuese gran estrella del ciclismo.

Lance Armstrong, durante una competición REUTERS

Además, también señaló que no se saltaba ningún control ni hacía trampas, sino que simplemente la sustancia desaparecía al haberse cumplido cuatro horas. Una ventaja ilegal que nunca fue detectada y que le ayudó a conseguir numerosas victorias mientras la utilizaba.

El EPO

El estadounidense reconoció que era de mucha ayuda el EPO en gran cantidad de deportes, especialmente de resistencia. Sin embargo, se encargó de reseñar le ayudaba especialmente en temas como el rendimiento y la recuperación, cruciales en el ciclismo ante las largas etapas y la enorme exigencia que se le pedía a una figura como él.

"No quiero animar a nadie a hacer algo que no tiene por qué hacer. La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que era tremendamente beneficiosa para el rendimiento y la recuperación. Ambas son importantes, pero sobre todo para el rendimiento", aseguró.

