Xavi descarta su dimisión y ataca a la prensa: "No me habéis felicitado por terminar primeros"

Xavi Hernández tiene pensado seguir siendo entrenador del FC Barcelona, al menos, hasta final de temporada. El técnico culé lo ha dejado bien claro en la rueda de prensa previa al partido frente al Valencia de este sábado. Unas palabras contundentes para intentar despejar las dudas que hay acerca de él en estos momentos.

El de Terrasa también ha querido resaltar la unidad que tiene con el presidente del club, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco, tras las últimas informaciones que han salido a la luz tras el partido frente al Amberes. Una situación que ha provocado un pequeño tsunami dentro del club, pero que no parece afectar mucho a Xavi.

Por otro lado, Xavi quiso mandar un claro mensaje a la prensa culé y a la afición para tratar de buscar unanimidad. Aludió a una mayor cohesión para tratar de superar estos más difíciles, en lo que a resultados, se refiere para dejar atrás las malas sensaciones y lograr un impulso frente al Valencia en el próximo partido.

[El Barça, un polvorín total: Europa deja al descubierto su descomposición y a Xavi retratado al máximo nivel]

Final contra el Valencia

"Es una final porque tenemos necesidad de puntos. En LaLiga no estamos como tendríamos que estar. La derrota del Madrid y del Girona nos pesó y nos está afectando. Mañana es muy importante contra un rival complicado y duro. Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Han dado un paso al frente, Mestalla aprieta aunque llevan un punto de 12. Es una final y así la afrontamos".

Posible dimisión

"No, no, en todo caso cuando acaben las temporadas, miras cómo estás, qué se ha ganado. Pero yo estoy positivo, ilusionado, podemos hacer una gran temporada, está todo en juego. Es momento de ser coherentes, estar calmados. Creo más que nunca en el proyecto, en los jugadores. Hay una unión con Deco, Laporta, Yuste. Hoy ha venido Yuste, ayer estuve con Deco en la cena. Estamos a mitad de camino de hacer un gran Barça. Me extraña que a la primera curva la gente se baje del barco. Hemos de estar todos unidos. Los medios de comunicación no están unidos. Es la segunda vez con una mala curva y hemos de creer más que nunca en los jugadores, proyectos, en Deco, Yuste o Laporta. Aquí siempre saltan las alarmas cuando las cosas no van bien. Pero estamos a mitad de temporada".

Respaldo

"No. No me siento nunca solo. Tengo al staff, que son fieles y nunca me fallarán porque tengo un hermano y amigos con mayúsculas. Y el presidente, Deco, Yuste no me han fallado ni antes Jordi o Mateu. Me siento respaldado, con fuerzas. Fuera es donde la cosa no funciona".

Medios afines

"El entorno se baja a la primera curva. Hemos de ser más positivos, por lo menos los culés. Los medios afines al Barça no nos pueden dejar en la primera curva. Somos vigentes campeones de liga y de Supercopa. Merecen un respeto".

Relación con Laporta y Deco

"La relación de Deco, Laporta y Yuste es extraordinaria. Unión".

Últimos resultados

"Esta semana nos va a ayudar. Lo que sucede muchas veces conviene. Esto va de rendir, de resultados y, si al final de temporada no hay, el entrenador se tendrá que marchar, pero no en diciembre".

Sensaciones

"Me llegan mensajes como si fuese un funeral todo, como si se hubiese muerto mi padre o mi madre. Ninguno de vosotros me felicitó en la última rueda de prensa por la clasificación. Esta es la irrealidad que veo yo".

Ruido

"Si nos hubiesen eliminado en Champions, lo habría entendido. Pero no fue así. Tenemos la Liga, es cierto que hemos de mejorar y sumar más, la Supercopa y la Copa. No lo entiendo. Es el momento de unirse, creer en el proyecto. Es el club más complicado en el mundo por su entorno".

Sigue los temas que te interesan