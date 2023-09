Molano vence con facilidad en una etapa de transición antes de la llegada de la alta montaña en La Vuelta

🚴‍♂️💫 Una fuga de dos valientes y un final trepidante al sprint. ¡Revive los mejores momentos de la etapa 1⃣2⃣ en 1 minuto!



🚴‍♂️💫 A breakaway for two brave riders and a thrilling bunch sprint. Re-live the best moments of stage 1⃣2⃣ in 1 minute!#LaVuelta23 @gorouvy pic.twitter.com/oS3XbOuE6S