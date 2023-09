Luis de la Fuente: "Me siento muy fuerte y respaldado, los resultados son lo que importan"

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación antes del partido frente a Georgia. La selección española de fútbol afronta el primero de sus dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. Un encuentro trascendental para el combinado nacional.

El seleccionador español analizó el duelo frente a Georgia y aseguró que "va a ser complicado" y que se enfrentan a un "equipo que ha crecido mucho". Además, también insistió en la idea de llevarse los tres puntos, ya que quieren sumar todos los partidos que les restan por "victorias".

Por otro lado, Luis de la Fuente también quiso recalcar que no le afecta lo ocurrido con el 'caso Rubiales' y que los jugadores están "muy comprometidos"

Dureza del partido

"Espero un partido duro y complicado, como el vivido la última vez que disputamos contra ellos. Es un equipo que ha crecido mucho, ya que los jugadores están jugando en ligas muy competitivas. Vamos a disputarlo con la idea de sacar un resultado favorable".

Táctica concreta

"Tienen muy buenos jugadores y buenas individualidades. Tienen un gran sentido de equipo y solidaridad. Todos tenemos bajas y todos los jugadores son importantes. Nuestra táctica es competir y ser un equipo solidario. Lo afrontamos como un partido muy importante para nuestro futuro. Queremos ganar los seis partidos que nos quedan".

Lo que teme de Georgia

"Conozco muy bien al fútbol georgiano. He estado jugando y entrenando aquí con las categorías inferiores. Es una selección muy brillante y con grandes futbolistas. Nos ha costado muchísimo, hemos tenido la suerte de que siempre nos ha tocado ganar. Será un partido complicado contra un equipo muy aguerrido. Queremos ganar y tenemos que dar la mejor versión frente a un muy buen rival".

🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional: "Confío ciegamente en mis jugadores para el partido mañana. Estoy muy tranquilo".



➡️ "Todos los jugadores han entrenado muy bien esta semana, con mucha intensidad y mucha actitud".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/7cvf3gdflK — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2023

Caso Rubiales

"Mi respuesta es que mañana tenemos un partido importantísimo. Estamos centrados en ello única y exclusivamente. Los jugadores están muy comprometidos y eso me hace emocionarme. Solo pensamos en este partido".

Ausencias importantes

"Nunca miro a los jugadores que no están. Todos los que han venido están a un grandísimo nivel. Estoy muy tranquilo porque confío plenamente en ellos. Han entrenado a un gran nivel y eso me estar tranquilo".

Reacción de la afición

"El recibimiento de las aficiones locales es el que es, están volcados con su selección. Eso ha sido así siempre. Mañana espero que aprieten mucho, como no puede ser de otra manera. Estamos preparados para encontrarnos cualquier tipo de ambiente. Es lo que te encuentras cuando viajas. Nosotros venimos a jugar al fútbol".

Sergio Ramos

"Pienso en que Georgia es un equipazo. Tenemos aquí a los mejores jugadores y confío plenamente en ellos. Cada vez estoy más orgulloso de poder dirigirlos. Mañana toda España se sentirá orgullosos de todos ellos".

Aislarse de lo ocurrido

"Estamos encantados con el ritmo y la intensidad que hemos tenido. Los futbolistas están comprometidísimos y lo importante es ganar mañana. Hay que poner en valor a los jugadores, porque son un ejemplo. Mañana haremos un gran partido y pelearemos por ganar".

Contraste en los laterales

"Los cuatros laterales que tenemos son muy completos. Cada uno tiene una faceta más destacada. Estoy confiado en que compitamos y combatamos cualquier situación táctica. Tenemos mucha profundidad por las bandas. Preparo los partidos pensando en nosotros y tenemos en cuenta las condiciones del rival. Lo que pesa es nuestro plan de juego".

Jorge Vilda

"Yo lo que quiero que sea justo es que haya méritos para ganar mañana. Solo quiero justicia para el resultado de mañana".

Vuelta de Ramos

"Yo trato de traer a los mejores jugadores en cada momento. Aquí están los mejores, según mi criterio".

Lamine Yamal

"En cada momento habrá que tomar decisiones. Viéndole por televisión me parecía muy bueno, en persona me parece muchísimo mejor. Es un futbolista muy importante para nosotros. Esperamos que su progresión siga ese nivel. Vamos a darle tiempo porque es muy joven. Su aportación va a ser muy importante, seguro".

Ganas del partido

"Nosotros como seleccionadores tenemos un inconveniente tremendo y es que no vamos jornada a jornada. Pasan tantos meses que la actualidad se come todo. Ahora ya que estoy en la concentración tenemos tanta dinámica que las semanas se pasan muy rápido. Desde que empezamos la concentración solo he pensado en fútbol. Tenemos la posibilidad de estar en la próxima Eurocopa. Somos muy optimistas de cara al futuro".

Presión como seleccionador

"Desde que estoy en el cargo nunca he tenido una rueda de prensa tranquila. Uno ya se empieza a acostumbrar. Lo acepto con total naturalidad, es parte del cargo. El primero que es autocrítico soy yo, no creo que me sorprenda lo que viene. Tengo que manera esta responsabilidad y esta presión".

Portería

"El equipo lo tengo claro, en mi mente. Espero que no haya ningún contratiempo. Las últimas sensaciones serán cruciales. En el tema de porteros creo que ya sé quién va a jugar. Lo importante son los que están, yo estoy muy tranquilo".

Se siente respaldado

"Por supuesto, estoy aquí. Me siento muy fuerte y respaldado, lo importante son los resultados y no se pueden adelantar acontecimientos".

