Tadej Pogacar, a punto de desmayarse tras su gran esfuerzo en el Mundial de ciclismo de Glasgow

El Mundial de ciclismo en ruta que tuvo lugar este pasado domingo por las calles de Glasgow llevó al límite a los corredores. Mathieu Van der Poel fue el más fuerte y se hizo con el maillot arcoíris en una carrera que quedará para el recuerdo por su espectacularidad y sobre todo por su gran dureza.

El circuito, plagado de curvas y de repechos, llevó a los ciclistas al límite de sus fuerzas y otro fuera de serie como Tadej Pogacar lo terminó pagando al término de la prueba. El esloveno se subió al podio y fue bronce al imponerse en el sprint al danés Mads Pedersen, pero no terminó con las mejores sensaciones y estuvo a punto de sufrir un desmayo varios minutos después de la competición.

El ciclista del UAE Team accedió a la protocolaria ceremonia del podio y de la entrega de medallas después de la carrera. Allí, sin embargo, se le pudo ver algo más serio de lo habitual, ya que lo normal es que Pogacar tenga una sonrisa en su cara incluso cuando no consigue ganar.

Una vez terminada esta ceremonia, Pogacar atendió a los medios de comunicación en una serie de entrevistas posteriores. Fue en el momento en el que hablaba con el medio especializado Sporza cuando Tadej se sintió indispuesto. "Debo confesar que me siento un poco enfermo, no me siento bien", comentó mientras su cara se desencajaba estando sentado.

En aquel momento tuvo que aparecer un médico para atender al ciclista que acababa de ser medalla de bronce en el Campeonato del Mundo. De hecho, tuvo que llevárselo para realizarle una exploración, y Pogacar se marchó con las piernas temblorosas, todavía exhausto.

Un Mundial muy duro

Durante los días previos, el recorrido de este Mundial de Glasgow había recibido varias críticas, algunas de ellas incluso por parte de los propios corredores. Sin embargo, el espectáculo que deparó posteriormente la carrera hizo que todas esas críticas quedaran olvidadas.

Eso sí, la dureza de este trazado fue evidente. Las numerosas curvas que contenía el circuito y las constantes subidas, hicieron que el esfuerzo por parte de los ciclistas tuviera que ser máximo en busca del trono mundial. Además, los propios deportistas pusieron un ritmo vertiginoso desde muy pronto, por lo que la jornada fue de una exigencia tremenda.

Parece que todo este esfuerzo lo pagó Tadej Pogacar, que estuvo a punto de caer desmayado después de la prueba. El esloveno venía de hacer tres semanas muy duras de carrera en el Tour de Francia, y estuvo con los mejores en todo momento soñando con hacerse con el maillot arcoíris.

"¿Si lo he disfrutado? Pfff, no, ha sido una de las carreras más difíciles que he corrido. Realmente ha sido una locura. Lo disfruté hasta los últimos 70 kilómetros, pero después fue una lucha de supervivencia", comentó el bronce en este Mundial de Glasgow.

