Jan Ullrich: "Abusé de la cocaína y bebía whisky como si fuera agua"

Los documentales sobre deporte o vida de los deportistas continúan de moda. El inicio del fenómeno lo protagonizaron Michael Jordan y los Chicago Bulls con el famoso 'The Last Dance' de Netflix. Desde entonces, otros tantos han ido viendo la luz y el próximo mes de noviembre se estrenará en Prime Video uno sobre Jan Ullrich.

Hace 5 años tocó fondo al ser ingresado en una clínica psiquiátrica. Ahora parece que se encuentra recuperado y listo para contar su tormentosa vida. En uno de los capítulos, Ullrich hablará sobre sus adicciones. "Abusé de la cocaína y bebía whisky como si fuera agua", dice el exciclista alemán.

El ganador del Tour de Francia en el año 1997 se abre en canal para protagonizar este documental sobre su vida, el cual se dividirá en cuatro episodios. En uno de ellos, revela cómo sufrió las acusaciones de dopaje, por las cuales fue sancionado con seis meses de castigo por ingesta de anfetaminas.

Jan Ullrich EFE

En la promoción del documental, Ullrich ya habló sobre lo que supone para él esta oportunidad que le ha dado Prime Video: "Últimamente se ha hablado mucho de mí, positivo y negativo. Es hora de que cuente mi historia, toda mi historia, cómo pasé de ser un cazador a ser un objetivo. Me gustaría llevarles conmigo en un viaje a través de mi vida. Con todas las turbulencias, contratiempos y desafíos".

"Espero que después del documental, cuando se hayan vuelto a debatir todas las cuestiones y ojalá se haya llegado finalmente a una conclusión, quizá se abran de nuevo algunas puertas. Y entonces podré ir por la vida con más libertad", agregó el excampeón alemán.

¿Vuelta al ciclismo?

El nombre de Jan Ullrich ha estado ligado a la polémica, pero ahora quiere comenzar una nueva vida. Y para lograr asentarse no descarta volver al ciclismo. Al menos eso es lo que dijo el pasado diciembre de 2022 durante una entrevista con Bild: "Obviamente, no seré el director deportivo de un equipo, pero si alguien me necesita, estoy abierto a cualquier cosa. He conseguido construir de nuevo un entorno estable a mi alrededor".

"Eso me aporta muchísimo, al igual que el deporte, es una parte importante de mi terapia. También hablé con psicólogos y probé la hipnosis una vez. Eso también ayuda, pero no tan profundamente. Me lleva mucho tiempo entrar en contacto con la gente para poder abrirme", sentenció.

