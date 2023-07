El ataque más duro contra Chris Froome: "Le fichamos para ser el líder, pero no ha valido la pena"

Chris Froome ha sido uno de los corredores más laureados de la historia del ciclismo. En su palmarés se encuentra cuatro Tour de Francia, dos Vueltas a España y un Giro de Italia. Sin embargo, a sus 38 años, el sudafricano está viviendo una constante e imparable decadencia debido a las lesiones que le han azotado en las últimas temporadas.

Hace un par de temporadas, Froome abandonó Ineos, donde tocó la gloria de todas las maneras, y se enroló a la aventura en Israel-Premier Tech. Sin embargo, su etapa en el equipo no ha sido del todo satisfactoria y ha estado marcada por el bajo nivel presentado por el ganador del Tour. Una situación que no ha gustado nada a su patrón, Sylvan Adams.

El propietario del Israel-Premier Tech ha cargado duramente contra Froome por su escaso rendimiento a lo largo de estos dos años. Además, ha señalado que desembolsaron una considerable cantidad para que les liderase en el Tour de Francia, prueba para lo que no ha sido escogido esta temporada por sus nulos éxitos, y allí no ha conseguido ningún resultado reseñable, siendo su mejor puesto con ellos un 133. Esto ha propiciado que Adams le lance una serie de duros ataques.

Chris Froome, durante el último Tour de Francia. Europa Press

"Este no es un ejercicio de relaciones públicas. Chris no es un símbolo, no es una herramienta de relaciones públicas, se supone que es nuestro líder en el Tour de Francia y ni siquiera está aquí, así que no, no podría decir que vale la pena, no. Teníamos un doble riesgo: el riesgo de la gravedad de sus lesiones y, por supuesto, su avanzada edad", recalcó en unas declaraciones recogidas por 'Cyclingweekly'.

Pero las críticas no se quedaron solamente ahí, puesto que el patrón del equipo cargo contra su manera de afrontar la preparación para las carreras, achacándole su escasa puesta en acción. "Chris siempre sintió que era un corredor joven, no ha corrido mucho. Empezó tarde, estaba corriendo Grandes Vueltas y su calendario era bastante limitado, creía en sí mismo como un corredor joven", aseguró.

[Chris Froome revela el verdadero motivo de su bajo rendimiento: la Covid-19 le afectó al corazón]

Sin excusas por las lesiones

Otro de los temas en los que quiso incidir Adams fue el tema de las lesiones. Tras asegurar que habían puesto en marcha con Froome algunos de los métodos de recuperación más innovadores del mercado, el dueño del equipo rechazó los problemas físicos como principal excusa.

"Fuimos realmente innovadores al traerlo de regreso. Lo enviamos al centro Red Bull en Los Ángeles, trabajó con increíbles especialistas para reequilibrar sus piernas. Las actuaciones de Chris no tienen nada que ver con sus heridas en mi observación. No creo que Chris esté usando eso como excusa nunca más", indicó.

Lo cierto es que Froome reconoció hace tan solo unos meses que sus problemas tras la Covid-19 estaban relacionados con el corazón. El virus le afectó de sobremanera y que le provocaron una serie de secuelas cardíacas, las cuales aseguró que son el principal factor de su nulo rendimiento.

Sigue los temas que te interesan