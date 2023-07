Carlos Rodríguez, la gran esperanza española del Tour y una caída absurda: "Vengo a aprender"

El ciclismo español ha pasado unos años un tanto falto de grandes referentes que ilusionaran a la afición, es cierto. Sin embargo, ahora la hinchada tiene motivos para creer en que muy pronto pueden estar viendo de nuevo a un ciclista nacional ganando una gran vuelta. Los dos culpables tienen nombre y apellidos, uno de ellos es Juan Ayuso, que aspira a ganar la próxima Vuelta a España, mientras que el otro es Carlos Rodríguez.

El ciclista del equipo INEOS está corriendo actualmente el Tour de Francia y además está rindiendo a un gran nivel. En la quinta etapa que se disputó este miércoles con final en Laruns y en la que la carrera estalló por la exhibición de Jonas Vingegaard, el ciclista de Almuñécar estuvo con los mejores y ofreció muy buenas sensaciones.

Cuando el ritmo se tensó en la subida final a Marie Blanque y los favoritos comenzaron a descolgarse de las estelas de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, Carlos Rodriguez fue uno de los que más aguantó a su rueda. El español, además, terminó entrando en el grupo de los nombres importantes precisamente junto a Pogacar, y eso que es tan sólo su primer Tour de Francia.

[Hindley se viste de líder el día en el que Vingegaard revienta el Tour de Francia y sorprende a Pogacar]

Preguntado en la línea de meta sobre las sensaciones que tenía, Carlos Rodríguez no se mete presión ya que tan sólo es un debutante en la carrera más exigente del calendario: "Vamos día a día, he trabajado duro para intentar hacerlo lo mejor posible así que intentaré seguir dando lo mejor de mí para obtener el mejor resultado, pero sin ninguna presión. Vamos aquí a aprender, es mi primer Tour de Francia y pase lo que pase debemos estar contentos".

Además, analizó su papel en la etapa y reconoció la superioridad de Jonas Vingegaard: "Me he sentido bastante bien y las piernas me han respondido en la segunda parte de Marie Blanque, que era la primera prueba de fuego. Estoy contento, me he quedado cerca de poder seguir a Jonas, pero está a otro nivel. Los dos últimos kilómetros se me han hecho eternos, pero he podido entrar con el grupo y no hemos perdido mucho tiempo que era de lo que se trataba", finalizó.

Una caída tras la meta

Sin embargo, no fue todo un día de rosas para Carlos Rodríguez pese al gran nivel que mostró. Las buenas sensaciones con las que cruzó la línea de meta cambiaron un poco de la manera más absurda una vez que hubo terminado la etapa.

Cuando el español se encontraba ya fuera de competición y se dirigía hacia el autobús del equipo para disponerse a descansar, la mala suerte se cruzó en su camino. En la zona del parking de buses, una persona se topó con él mientras circulaba montado en su bici y el choque terminó con Carlos Rodríguez en el suelo.

😳 Desafortunado accidente de Carlos Rodríguez al final de la etapa



😠 Todo ha quedado en un susto sin consecuencias pese al enfado del ciclista#TDF2023 pic.twitter.com/o1APm1YOtO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 5, 2023

Pese a que la caída no fue demasiado aparatosa, el de INEOS sí que se hizo alguna herida en su codo. Desde el asfalto pidió explicaciones a la persona que se había cruzado en su camino, aunque sin demasiada respuesta.

En la pasada Vuelta a España, cuando Carlos Rodríguez peleaba por el podio en los últimos días de competición, sufrió una aparatosa caída que le dejó heridas por todo el cuerpo y de la que tardó en recuperarse.

Sigue los temas que te interesan