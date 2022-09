Escándalo de Van der Poel en el Mundial de Ciclismo: acusado de agresión y retirada del pasaporte

Mathieu Van der Poel se despidió del Mundial de Ciclismo de Wollongong (Australia) a los 35 kilómetros del inicio de una carrera que acabó llevándose el belga Remco Evenepoel, ganador en Lieja y de La Vuelta a España. El ciclista neerlandés decidió abandonar después de haber pasado gran parte de la noche en comisaría, acusado de agresión a dos adolescentes de 13 y 14 años.

El propio Van der Poel habló sobre ello antes de tomar la salida: "Es cierto, sí. Hubo una pequeña disputa. Me acostaba temprano y muchos niños en el pasillo de mi habitación se veían en la necesidad de tocar la puerta continuamente. Después de que lo hicieran varias veces, acabé con los ruidos. No les pedí amablemente que pararan. Luego llamaron a la policía y me arrestaron. Aquí son muy estrictos con estos temas. No volví a mi habitación hasta las cuatro".

Fue el medio Sporza, de los Países Bajos, el que reveló anteriormente que el ciclista neerlandés tuvo un encontronazo con dos adolescentes en su hotel. Varios jóvenes llevaron a cabo la broma de llamar en más de una ocasión a la puerta de la habitación de Van der Poel.

El ciclista acabó perdiendo los nervios y protagonizó unos ataques verbales. Pero también, presuntamente, empujó a los adolescentes de 13 y 14 años. Esto desencadenó que desde la dirección del hotel, que sirvió de concentración para la selección neerlandesa, llamase a la policía.

Las primeras imágenes de Van der Poel tras su polémico abandono



El holandés ha sido acusado de agredir a dos adolescentes y se le ha retirado el pasaporte#Wollongong2022 pic.twitter.com/NC2TfwwU2D — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 25, 2022

La policía de Nueva Gales del Sur emitió, por su parte, un comunicado para esclarecer lo sucedido: "Aproximadamente a las 10:40 P,M del sábado 24 de septiembre de 2022, un hombre alojado en el The Grand Parade, Brighton-Le-Sands, estuvo involucrado en un altercado verbal con dos adolescentes, de 13 y 14 años".

"Fue llevado a la estación de policía de Kogarah y acusado de dos cargos de agresión común. Se le concedió una fianza condicional para comparecer ante el Tribunal Local de Sutherland el martes 27 de septiembre de 2022", sentenció la policía en su nota oficial.

Pasaporte retirado

Por esta detención y en medio de la investigación, a Van der Poel se le ha retirado el pasaporte. Esto quiere decir que como mínimo deberá permanecer en Australia durante las próximas seis semanas. Se le ha abierto un proceso judicial y tendrá que declarar el martes. El tiempo para la recuperación del pasaporte de un extranjero en el país puede alcanzar los seis meses.

Christoph Roodhooft, mánager del equipo Alpecin, habló sobre cómo se encuentra Mathieu van der Poel tras su detención, permanecer la noche en comisaría y ser acusado de agresión a dos adolescentes, uno herido en el codo. "No ha dormido, estaba roto mentalmente", afirmó en Eurosport.