Miguel Ángel 'Superman' López vuelve a la carga: "Le dije a Enric Mas en la cara que era un egoísta"

El caso de Miguel Ángel 'Superman' López y su ruptura con el equipo Movistar TEAM sigue estando candente. A pesar de que el ciclista colombiano ya cerró su salida de la formación española y su fichaje por el equipo Astana, no olvida el año que ha vivido con el equipo con sede en Navarra.

La guerra estalló por completo en La Vuelta cuando 'Superman' decidió bajarse de su bicicleta y retirarse de la carrera, lo que provocó que muchos compañeros criticaran duramente la actuación y la actitud del ciclista colombiano, que ya venía con un enfado importante después de haberse tenido que retirar del Tour de Francia donde teóricamente debía compartir el liderato con Enric Mas.

Su rivalidad con el ciclista de Artà ha sido uno de los detonantes de su relación explosiva dentro de la formación telefónica. Sin embargo, lo realmente grave llegó unas semanas antes de ese esperpéntico espectáculo en la ronda española, ya que López había firmado una suculenta renovación con Movistar.

El corredor cafetero, en el momento de su fichaje, había firmado por un solo año y con un bajo salario como condición a ampliar esa vinculación de manera consistente si las cosas iban bien. López ha criticado duramente en varias ocasiones a Movistar, por eso su fichaje se hizo con ciertas dudas y con la esperanza de que pudiera recapacitar y sentirse dentro de la particular dinámica de una escuadra que funciona como una familia cerrada y hermética, tanto para lo bueno como para lo no tan positivo.

Es evidente que el experimento no salió bien y que López ha tenido que salir por la puerta de atrás de Movistar para regresar a su antigua casa, la formación kazaja de Astana. Ahora, López ha vuelto a la carga con unas declaraciones explosivas contra el equipo y contra Enric Mas en particular en el programa de RCN 'Chupando rueda'.

Ataques contra Enric Mas

"El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso, Enric siempre que yo estaba adelante buscaba la forma de estar primero que yo, los roles no estaban claros, yo trabajé en el Dauphiné para la victoria de Valverde, pero luego en las grandes vueltas los roles no fueron claros".

Así comienza su critica López en el adelanto que se ha ofrecido del programa donde también ha hablado del Tour y en particular de lo vivido en La Vuelta: "En la etapa veinte, Enric me dice: '¿Por qué tiras, si ya me he ido?' Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara. No quiero compartir una sola carrera más con él, es una persona que no trabaja en equipo".

En efecto, no compartieron ninguna prueba más ya que López se bajó de la bicicleta en aquella etapa por tierras gallegas y nunca más volvió a competir. La próxima vez que se encuentren en la carretera será con colores diferentes, aunque López no olvida su pasado ni tampoco sus disputas con su antiguo patrón.

"Dejo de tirar porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40-50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada, pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar, eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta". 'Superman' no olvida perdona y la polémica regresará cuando vuelva a jugarse un triunfo importante con Enric sobre la carretera.

