Roglic habla de su dura derrota en el Tour de Francia ante Pogacar: "Fue brutal y devastadora"

Han pasado ya muchos meses desde que Primoz Roglic cayó derrotado en la última etapa del Tour de Francia 2020. La carrera, que estuvo marcada por el dominio hegemónico del equipo Jumbo-Visma, estaba vista para sentencia antes de una última jornada que se presentaba emocionante, pero que nadie esperaba que terminaría como finalmente concluyó.

Aquella cronoescalada en la Planche des Belles Filles pasó a ser historia del Tour de Francia e historia del ciclismo por el desenlace tan espectacular y emocionante que tuvo. Fue sin duda un día de inmensa alegría para Tadej Pogacar y para todo el UAE, ya que consiguieron tocar el cielo con una exhibición histórica, y un día de mucha tristeza y mucho dolor para un Primoz Roglic que soñaba con sumar su primera victoria en la Grand Boucle. A pesar de haber ganado ya una Vuelta a España, meses después ganaría la segunda, volvió a revivir la sensación del fracaso como ya le pasó en un Giro de Italia que tenía ganado y que se terminó llevando Richard Carapaz.

Meses después, Roglic ha repasado en una entrevista para el medio francés L'Equipe como fueron aquellos primeros minutos en los que tuvo que asimilar que había perdido un Tour de Francia que tenía ganado tras un hundimiento pocas veces visto en un corredor de su talla. El esloveno se ha sincerado al máximo y ha reconocido que aquella derrota fue "brutal y devastadora" aunque matiza que más que por él mismo, lo fue "más por las personas que me rodean".

Roglic, Dumoulin y Sepp Kuss en el Tour de Francia 2020 Twitter (@JumboVismaRoad)

Así ve Roglic con la perspectiva del paso del tiempo lo vivido en el pasado Tour de Francia: "Si miro hacia atrás en el Tour, aunque el segundo lugar fue frustrante en ese momento, sigue siendo un gran resultado. Les dije a mis compañeros de equipo que nuestra victoria demostró lo fuertes que éramos como equipo, nuestra fuerza combinada y la forma en que controlamos la carrera. Eso era lo que queríamos hacer antes de la salida y eso es lo que logramos poner en marcha. Por supuesto, yo no gané, pero a veces ganas, a veces pierdes. Cuando hayas hecho todo lo posible, tienes que aceptarlo".

Roglic piensa que en algunos momentos de ese Tour podría haber ampliado su renta con Pogacar y que quizás debería haberlo hecho, pero que aún así no hubiera sido suficiente para obtener una renta que salvara el fiasco de la Planche des Belles Filles: "Debería haber cogido unos segundos más en varios momentos durante la carrera. Pero nunca hubieran sido suficientes para tomar casi dos minutos con Pogacar".

"Nunca había demostrado que fuera posible, hasta el momento en que aplastó la contrarreloj. En ciertas etapas, anteriormente, él estaba al límite, a punto de soltarse. Nadie podía imaginarlo. No fue extraño, fue sorprendente".

Problemas en el Tour

Para cerrar el capítulo de aquel Tour, Roglic ha hablado sobre dos temas muy comentados en aquellos días. El primero fue una de las imágenes de la carrera, la que ofreció su casco en la crono final, completamente descolocado. El esloveno asegura que le recomendaron usar ese casco, nuevo para él, porque era más aerodinámico: "Hubiera preferido ir con el modelo antiguo, lo dije antes de la carrera pero me aseguraron que este era más aerodinámico".

Roglic llega desfondado a la meta EFE

El segundo de esos puntos fue su caída en el Dauphiné que le obligó a retirarse cuando tenía la prueba ganada: "Si no me hubiera estrellado con fuerza en el Dauphiné, si no hubiera estado lesionado antes del Tour, podría haber ganado. ¿Pero que puedo hacer? No puedo cambiar nada".

El resurgir de Roglic

Sin embargo, después de aquella dolorosa derrota, seguramente una de las más tristes que tendrá en toda su carrera, consiguió levantarse para sumar triunfos tan importantes como la Lieja-Bastoña-Lieja o La Vuelta, además de quedar bien clasificado en el Mundial que ganó Julian Alaphilippe.

"Yo amo lo que hago. Tengo 31 años y sé que no durará para siempre. Quiero aprovechar el momento en que estoy en forma, no quiero defraudarme. Cuando terminó el Tour, me dije a mí mismo que había trabajado demasiado, que no podía detenerme allí. Quería más".

