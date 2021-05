Lamar Odom: "Ya no me levanto pensando en ponerme rayas"

La vida de Lamar Odom da para una película o para un documental, que es lo que esta semana se estrena para recorrer los capítulos más oscuros del exjugador de Los Angeles Lakers. La cinta se llama Lamar Odom renacido y el alero la ha promocionado este lunes en el programa Good Morning America. El doble campeón de la NBA contó alguna de las claves de su presente, alejado de los excesos.

Odom reconoció estar sometido a un tratamiento con pequeñas dosis de una droga sintética bajo supervisión médica. Se trata de la ketamina, una sustancia que tiene efectos alucinógenes, pero que en pequeñas dosis sirve como anastésico y le sirve al exjugador para tratar sus adicciones y mantenerse sobrio.

"Fui a rehabilitación y me sometí a otros tratamientos. Entonces la ketamina apareció en mi vida en el momento justo. Me encuentro genial. Estoy vivo. Estoy sobrio y estoy feliz", contó en el programa el que también fuera jugador de Clippers, Heat y Mavericks.

De hecho, Odom reconoce que gracias a la ketamina puede luchar mejor contra la depresión y le ha salvado de recaídas de sus adicciones en momentos críticos, como lo fue la muerte de su amigo y excompañero Kobe Bryant. La cocaína ya forma parte del pasado del que fuera Mejor Sexto Hombre de la NBA en 2010.

"No me levanto pensando en ponerme rayas... o paseando por lugares oscuros o sintiéndome vacío. Cuando Kobe murió el viejo Lamar, al que le valía cualquier excusa en el mundo para ponerse, no apareció y el uso de drogas ni siquiera apareció en mi mente", reveló Odom en su aparición televisiva.

El renacer de Odom

Odom fue campeón de la NBA en los Lakers de Kobe y Pau Gasol, pero luego su vida se volvió una pesadilla. En 2015 estuvo a punto de morir a causa de una sobredosis en un burdel de Las Vegas, sufriendo hasta seis paradas cardiacas y varios accidentes cerebrales en el momento. Libre de sus adicciones, además de estrenar documental, se sigue preparándose para su combate contra Aaron Carter.

Hace unas semanas ya habló en People y se mostró emocionado por poder contar su historia: "Estoy feliz de poder compartir todo lo que he pasado con la gente para intentar inspirarla. Es el mismo efecto que cuando me decían que era un gran jugador de baloncesto. Siento lo mismo cuando me hablan de las adversidades que he pasado. He pasado por mucho y me siento bien de compartir mi vida y los momentos de los que no estoy tan orgulloso".

