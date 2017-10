El "No al racismo" de la Champions en versión Euroliga: #NOTinmyhouse

Seguro que habrán visto más de una vez este anuncio que la UEFA emite durante los partidos de la Champions League. En él, algunos de los grandes protagonistas del mundo del fútbol se reúnen para decir "No al racismo".

Bien, pues los amantes del baloncesto ya pueden ir acostumbrándose a su propia versión del anuncio. Seguro que la veremos mucho a partir de ahora en los cortes publicitarios de las retransmisiones de la Euroliga, con un eslogan más que potente: "Not in my house" (En mi casa no).

La campaña lanzada por la máxima competición europea de baloncesto busca rechazar cualquier tipo de violencia en todos los ámbitos de la vida. El respeto debe primar por encima de todo y ser la mejor lección que las estrellas de la canasta, y de cualquier deporte, envíen a la comunidad y a los más jóvenes.

El lema elegido por la Euroliga para su campaña, en la que participan jugadores como Hanga, Spanoulis y Bobby Dixon junto a entrenadores de la talla de Obradovic y Jasikevicius, fue popularizado en su momento por el jugador de la NBA Dikembe Mutombo. "Not in my house" era la frase que el interior congoleño acostumbraba a soltar a sus rivales cada vez que lograba ponerles un tapón.