Ferrán Martínez (57), exjugador de baloncesto: "Con el boom tecnológico perdí el 40% de mi dinero, pero aprendí la lección"

Siete Ligas ACB, una Euroliga con la Penya y 156 partidos con la selección española. Ferrán Martínez Garriga fue uno de los pívots más dominantes del baloncesto europeo durante los años 90.

Pero cuando colgó las botas en 2002, a los 34 años, se enfrentó a una realidad brutal: había perdido casi la mitad de su fortuna en inversiones tecnológicas fallidas. Dos décadas después, aquel golpe se ha convertido en su mejor maestro.

"Con el boom tecnológico, perdí el 40% del dinero que tenía invertido y empecé a formarme en finanzas", confesó tiempo atrás Martínez en el podcast La Bolsa de Deporte de MAPFRE.

La crisis de las puntocom de 2000-2002 se llevó por delante miles de millones en todo el mundo, y el barcelonés no fue inmune. Sin embargo, aquella debacle marcó el inicio de una segunda carrera profesional que le ha convertido en referente entre deportistas de élite que buscan proteger su patrimonio.

Desde sus inicios en el FC Barcelona, Martínez ya mostraba una obsesión inusual por la planificación financiera. "Desde que empecé fui consciente de que una carrera deportiva no dura mucho y quería mantener el mismo nivel de vida cuando me retirara. Para ello tenía que hacer una buena planificación", explicó.

A las concentraciones con el equipo se llevaba un ordenador de cinco kilos, una rareza absoluta en los años 80, donde creaba hojas de cálculo con sus ingresos, primas y gastos mensuales.

Esa visión de futuro, sin embargo, no le salvó del entusiasmo desmedido por las empresas tecnológicas durante la burbuja del cambio de milenio. Cuando se retiró, su cartera estaba hundida.

La respuesta no fue hundirse con ella: se especializó profesionalmente en banca privada, trabajando para UBS, Banco Sabadell y Andbank, donde asesoró a otros deportistas sobre los mismos errores que él había cometido.

"He conocido, sobre todo futbolistas, con 18 o 19 años, un contrato súper potente, muy grande, de tres años y mucha pasta, y lo primero que hacían es comprarles una mansión a sus padres, comprarse el último Ferrari", lamentó.

Su experiencia personal le dio credibilidad para advertir sobre los peligros del gasto impulsivo y las inversiones especulativas sin formación previa.

Pero Martínez no se limitó a gestionar patrimonio ajeno. En 2017 fundó Globatalent, una plataforma pionera de tokenización de talentos deportivos mediante blockchain. Este año, en marzo, se incorporó como partner estratégico a Reental, que permite invertir en inmuebles desde 100 euros, y en julio impulsó Yoseyomo, una startup de diseño industrial español.

"Redes neuronales, blockchain, Spacs o NFTs... utilizo estos términos con suma naturalidad porque empecé a interesarme por la tecnología cuando tenía doce años", declaró. Su mensaje es claro: la tecnología sigue siendo el futuro, pero ahora invierte con formación y criterio.

Durante una conferencia en The Venture Studio, Martínez resumió su filosofía con una frase que sintetiza dos décadas de aprendizaje: "Invertir es como el deporte: necesitas equipo y estrategia".

La diferencia entre el Ferrán que perdió el 40% de su dinero en 2002 y el empresario consolidado de 2025 no está en dejar de arriesgar, sino en hacerlo con conocimiento. Aquella pérdida millonaria fue, paradójicamente, la mejor inversión de su vida.