¿Retirada o cambio de equipo?: "La decisión de todas las decisiones", el enigmático mensaje de LeBron James

Un auténtico terremoto sacude a la NBA y al mundo del baloncesto en general en las últimas horas. LeBron James publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba "la decisión de todas las decisiones" junto a una fecha, el 7 de octubre.

Enseguida esta publicación corrió como la pólvora y las interpretaciones comenzaron a circular. La que cobra más fuerza de todas tiene que ver con su posible adiós al baloncesto. LeBron está en el tramo final de su carrera deportiva con 41 años, y muchos han interpretado este mensaje en clave de retirada.

La publicación de LeBron va acompañada de un breve vídeo de apenas 10 segundos de duración. En él, se ve al jugador aproximándose a una silla y sentándose en ella frente a otro hombre trajeado.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Todo ello en una cancha de basket en la que se puede ver la canasta al fondo. El decorado es muy similar al que empleó en 2010 cuando anunció que abandonaba los Cleveland Cavaliers para marcharse a los Miami Heat.

"La segunda decisión, próximamente", es el lema que cierra esta corta pieza audiovisual en la que tan sólo se escucha el sonido ambiente y los pasos de LeBron James.

Uno de los mejores de siempre

LeBron se prepara para jugar su temporada número 23 en la NBA. Precisamente, si el de este martes es el anuncio de su retirada eso le permitiría disputar un último año de despedida en el que podría disfrutar de cada uno de sus partidos de forma especial.

Además, sería simbólico que cerrara su carrera en la NBA en la temporada 23, ese dorsal que durante tantos años le ha acompañado a la espalda.

Considerado como uno de los mejores de toda la historia a la altura de emblemas como Michael Jordan, Kobe Bryant o Magic Johnson, James dejará un legado imborrable.

Máximo anotador de todos los tiempos en la NBA con más de 42,000 puntos tras superar a Kareem Abdul-Jabbar en 2023, 'King James' ha sido cuatro veces MVP de temporada regular y otras cuatro de las Finales.

James ostenta además el récord de 21 selecciones al All-Star y 13 selecciones al primer quinteto All-NBA.