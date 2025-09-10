El Real Madrid de baloncesto anuncia otro fichaje para completar la plantilla de Scariolo: llega Trey Lyles

El Real Madrid de baloncesto ha anunciado la incorporación del ala-pívot canadiense Trey Lyles, vinculado al club durante la próxima temporada. Llega procedente de la NBA luego de diez años militando en varias franquicias estadounidenses.

Trey Lyles es un ala-pívot de 29 años con 2,06 metros de altura que cuenta con una amplia experiencia en la NBA. Fue seleccionado en la posición 12 del Draft de 2015 por los Utah Jazz, procedente de la Universidad de Kentucky.

A lo largo de su carrera profesional ha militado en cinco equipos de la NBA: Utah Jazz, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons y, más recientemente, Sacramento Kings.

Sus estadísticas de carrera en la NBA muestran promedios de 7,6 puntos y 4,3 rebotes por partido, con un destacable 34,7% de acierto en triples. En su última temporada con los Sacramento Kings (2024-25), registró 6,5 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias en casi 20 minutos de juego.

La incorporación de Lyles marca un cambio de estrategia por parte de la dirección deportiva del Real Madrid, liderada por Sergio Rodríguez. Inicialmente, el club buscaba un escolta generador y anotador, habiendo mostrado interés en jugadores como Lonnie Walker y Landry Shamet. Sin embargo, la oportunidad de mercado que representaba Lyles llevó al club a modificar sus planes.

El fichaje se enmarca en uno de los veranos más activos del Real Madrid en cuanto a incorporaciones, sumándose a los fichajes de Théo Maledon, David Krämer, Chuma Okeke, Izan Almansa y Gabriele Procida. Esta será la primera experiencia europea de Lyles tras una década completa en la NBA.

La llegada de Lyles refuerza significativamente el juego interior del Real Madrid, que ya cuenta con un potente arsenal de jugadores interiores incluyendo Edy Tavares, Bruno Fernando, Usman Garuba, Chuma Okeke e Izan Almansa.

Su perfil de ala-pívot tirador encaja perfectamente en el sistema de Sergio Scariolo, aportando la capacidad de abrir el campo desde el perímetro que el equipo necesitaba tras la marcha de Guerschon Yabusele.

Con la llegada de Lyles, el Real Madrid contará con tres jugadores extracomunitarios: Gabriel Deck, Chuma Okeke y el propio Lyles. Dado que la ACB solo permite inscribir dos extracomunitarios por partido, esto obligará al entrenador a realizar un descarte para cada encuentro.

La posible nacionalización de Deck durante la temporada podría resolver esta situación.

El fichaje de Lyles es la sexta incorporación del Real Madrid en este mercado de verano, completando una plantilla que aspira a ser una de las más competitivas de Europa. Su llegada podría no ser la última, ya que el club mantiene el interés en Jordan Loyd como posible séptimo refuerzo.