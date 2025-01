El Real Madrid se clasifica a la Copa del Rey tras vencer al Baskonia en un partido que se decidió en el último minuto

El Real Madrid se ha llevado una importantísima victoria en su visita al Buesa Arena tras ganar al Baskonia por 82-89. Los de Chus Mateo han conseguido sellar la clasificación a la Copa del Rey a costa de un equipo vitoriano que tiene muy difícil conseguir disputar el torneo que se celebrará del 13 al 16 de febrero en Gran Canaria. [Así hemos vivido la victoria del Real Madrid]

Los de Chus Mateo han encontrado la regularidad necesaria para poder competir en todos los partidos y optar por los títulos como exige la historia del club. A pesar de no haber hecho un buen inicio de temporada, el Real Madrid ha conseguido enderezar el vuelo y ser uno de los equipos más en forma de la Liga Endesa y la Euroliga.

En un campo siempre complicado y ante un rival que necesitaba urgentemente la victoria, el Real Madrid consiguió salir airoso a pesar de las dificultades que los jugadores tuvieron en el partido. El Baskonia no tiró la toalla y disputó el partido hasta el último minuto cuando estuvieron a cuatro después de una máxima de 14 puntos del Real Madrid.

Khalifa Diop trata de retener el balón ante la presión de Garuba. EFE

Los de Chus Mateo tuvieron que ponerse el mono de trabajo y mantener la concentración durante todo el partido porque, a pesar de estar siempre por encima en el marcador, el Baskonia no permitió que el Real Madrid se escapara en el electrónico. Los blancos pecaron de no cerrar el partido, aunque a los jugadores no les temblaron las muñecas al término del mismo.

La remontada del Baskonia se quedó a medias. Tras haber perdido el primer cuarto por diez puntos, los de Pablo Laso reaccionaron, pero se quedaron en la orilla. El Real Madrid llegó a ponerse 14 puntos arriba y vio como en el último minuto los vitorianos estaban a cuatro, pero emergió la figura de un Mario Hezonja que volvió a ser clave.

Un ataque imparable

Había mucho en juego sobre el Buesa Arena y los dos equipos entraron al partido muy enchufados, sin ningún tipo de especulación. El Real Madrid no tardó en empezar a sacar ventaja con un gran acierto en los lanzamientos a canasta, sobre todo por parte de Dzanan Musa. El bosnio hizo una primera parte espectacular con 18 puntos.

La defensa del Baskonia se mostró incapaz de parar la ofensiva de los jugadores del Real Madrid, por lo que su supervivencia en el partido dependía del acierto a canasta. Lawawu-Cabarrot fue el jugador más destacado del equipo vitoriano, pero ni siquiera su gran actuación provocó la igualdad en un marcador que terminó 18-28 para los blancos en el primer cuarto.

Los ajustes que realizó Pablo Laso le vinieron como anillo al dedo al equipo. El Baskonia se aprovechó de los errores del Real Madrid y tras subir la intensidad defensiva se llegó a poner a tres puntos con un parcial de 9-2. La unidad 'B' de los blancos empezaba a echar por tierra el gran trabajo realizado en el primer cuarto, por lo que Chus Mateo tuvo que parar inmediatamente el partido en busca de la reacción de sus jugadores.

La entrada de Campazzo y Musa dieron el efecto esperado y el Real Madrid volvió a coger las riendas del partido, poniéndose siete puntos por encima. El Baskonia sobrevivía gracias a los tiros libres en un partido discreto de Moneke y la actuación de Cabarrot; mientras que Mario Hezonja volvió a dejar su sello en el partido para conseguir que su equipo se fuera ocho arriba al descanso, 39-47.

La segunda parte comenzó igual que terminó el primer tiempo: con Dzanan Musa anotando. El bosnio erró un tiro libre, pero lo solventó con un triple en la siguiente jugada. El Baskonia trató de reaccionar por medio de Hall, Cabarrot y un Chima Moneke que parecía aparecer en el partido, pero los cinco puntos de Campazzo en un minuto y un nuevo triple de Musa, llevaron a Pablo Laso a parar el partido al estar 14 puntos abajo.

El guion de partido no cambió con respecto a la primera parte. Cuando Campazzo y Tavares se fueron al banquillo, el Baskonia volvió a acercarse en el marcador. El triple de Rogkavopoulos y las canastas de Samanic y Baldwin pusieron a los vitorianos a cinco puntos, pero la canasta de Abalde permitió mantener la ventaja, 56-63.

El intercambio de canastas

Con todo por decidir en el último cuarto, el Real Madrid consiguió paliar el acierto de un Luka Samanic cuya carta de presentación fueron un triple y una canasta aprovechando su estatura sobre Campazzo. Los blancos parecían poner tierra de por medio con un contraataque de Garuba, pero el jugador se llevó una técnica por mandar callar a la afición rival y provocó las canastas de Cabarrot y Baldwin.

Las pérdidas del Real Madrid permitieron al Baskonia ponerse a cuatro puntos en varios momentos del partido. El encuentro se convirtió en un intercambio de canastas y hasta el último minuto no se decidió. Un triple de Mario Hezonja a falta de 22 segundos silenció el Buesa Arena y el Real Madrid se llevó la victoria por 82-89.