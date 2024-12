El Real Madrid se impone al Barça en el tercer Clásico de la temporada en una victoria agridulce por la lesión de Deck

El Real Madrid se ha impuesto al Barça en el tercer Clásico de la temporada en un partido que como bien calificaron ambos entrenadores en la previa, es diferente y donde nada importan las dinámicas. Los blancos estuvieron por delante prácticamente todo el partido, pero mantuvieron vivos a un equipo azulgrana que pudo empatar o llevarse la victoria en la última jugada, 73-71. [Así hemos vivido el Clásico de la Liga Endesa]

En el WiZink Center había muchas cosas en juego. El Real Madrid tenía la oportunidad de dar la estocada a un irregular Barça que había perdido los dos enfrentamientos previos ante los blancos: en la Supercopa de España y en la Euroliga. Sin embargo, los de Joan Peñarroya no ejecutaron su ánimo de revancha y volvieron a perder ante el eterno rival.

El Real Madrid se llevó la victoria al imponer durante gran parte del partido su estilo de juego: sólidos en defensa, cerrando el rebote y a correr. Los de Chus Mateo estuvieron prácticamente durante todo el encuentro por delante en el marcador y, a diferencia de otros partidos, no perdieron la concentración cuando el Barça amenazó con arrebatarle la victoria en los últimos compases.

Rathan-Mayes, presionado por el pívot del Barça, Jan Vesely EFE

Los de Chus Mateo no realizaron el mejor partido de la temporada, pero hicieron méritos suficientes para doblegar al Barça. El Real Madrid pecó de no cerrar el encuentro y estuvo muy cerca de pagarlo si, en la última jugada, el triple de Metu hubiese entrado. Sin embargo, para fortuna del equipo blanco, la canasta no entró.

La remontada del Barça se quedó a medias en el WiZink Center. Los azulgranas no dejaron que el Real Madrid se escapara en el partido: nueve puntos fue la máxima diferencia de los blancos. Joan Peñarroya encontró la fórmula en el último cuarto moviendo el banquillo e igualando el marcador por medio de Jabari Parker, pero el Barça volvió a repetir la tónica habitual de los últimos encuentros: perder en el tramo final.

Los recursos del Real Madrid

Los dos equipos entraron muy enchufados al partido y con las muñecas calientes desde el inicio con los triples de Facundo Campazzo y Álex Abrines. El planteamiento de Chus Mateo de emparejar a Rathan-Mayes con Kevin Punter por momentos le salió bien al técnico del Real Madrid, ya que el canadiense forzó dos pérdidas del estadounidense, por lo que tuvo que aparecer Jan Vesely para agitar el ataque azulgrana.

El partido fue un intercambio de canastas donde ningún de los dos equipos conseguía sacar ventaja a su rival hasta que apareció la segunda unidad del Real Madrid. La entrada al partido de Dzanan Musa y Andrés Feliz dio aire al ataque madridista, mientras que Kevin Punter mantuvo la igualdad con los blancos hasta que emergió la figura de Mario Hezonja. (21-15).

El croata terminó el primer cuarto con un triple y empezó el segundo de la misma manera, pero el Barça mejoró sus prestaciones en defensa y el resultado fue un parcial de 0-10 que obligó a Chus Mateo a reaccionar metiendo la experiencia de Sergio Llull. Los azulgranas llegaron a ponerse por delante por medio de las canastas de Tomas Satoransky, pero en los últimos minutos fueron incapaces de frenar al Real Madrid.

Tavares empezó a dejar su sello en el partido con un gran tapón a Jabari Parker, mientras que la entrada de Deck fue definitiva para volver a poner al Real Madrid por delante con dos tiros libres. El triple de Hezonja y la canasta de Tavares, permitió a los blancos irse con ventaja al descanso, 36-31.

Tavares retiene el balón ante la presión de Willy Hernangómez. EFE

El Real Madrid empezó el tercer cuarto como un vendaval replicando la canasta de Jabari Parker y el triple de Tomas Satoransky. Sin embargo, en una sensacional jugada vinieron los problemas. El mate de Deck tras aprovechar el pase de Campazzo terminó por sentenciar al argentino tras caer mal sobre el parquet. Con una posible lesión en los isquios tuvo que abandonar el partido. Garuba fue su sustituto.

El Real Madrid demostró tener más recursos en ataque y siguió manteniendo la distancia en el marcador. Los blancos condenaron las pérdidas del Barça por medio de Mario Hezonja y pudieron terminar el tercer cuarto con nueve puntos de diferencia, pero el triple de Juan Núñez en la última jugada acortó la ventaja en el marcador, 57-51.

La reacción del Barça llegó con los cambios de Joan Peñarroya buscando la fórmula de empatar un partido que el Real Madrid estuvo por delante casi en su totalidad. Los blancos estuvieron muy cómodos en ataque, pero se mostraron erráticos y permitieron a los azulgranas seguir vivos en el partido.

Jabari Parker anotó dos triples consecutivos para igualar el encuentro; mientras que el Real Madrid siguió fallando en los triples, los de Chus Mateo encontraron en el rebote ofensivo su mejor arma para llevarse el partido. Con un parcial de 8-1 en los últimos minutos, los blancos pusieron tierra de por medio, pero estuvieron a punto de perderlo si el triple de Chimezie Metu hubiese entrado, 73-71.

Ficha técnica del partido:



Real Madrid: Campazzo (17), Rathan-Mayes (4), Deck (7), Musa (10), Tavares (11) -cinco inicial-; Abalde (3), Hezonja (15), Andrés Feliz (3) y Llull (3).



Barça: Satoransky (13), Punter (12), Abrines (5), Parker (18), Vesely (4) -cinco inicial-; Willy Hernangómez (4), Anderson (-), Núñez (3), Metu (10), Brizuela (2) y Parra (-).



Árbitros: Antonio Conde, Fernando Calatrava y Roberto Lucas. Excluyeron por cinco faltas personales a Vesely (m.37).



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el WiZink Center ante 12.050 espectadores. En la previa Sergio Llull recibió una camiseta con su nombre, el número 620 en la espalda y el texto "Jugador con más partidos en la ACB en el Real Madrid" en honor al logro conseguido este domingo contra el Barça.