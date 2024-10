Chus Mateo desvela el secreto que le motivó en el triunfo del Madrid ante el Panathinaikos: "Eres buenísimo"

La victoria que logró el Real Madrid ante el Panathinaikos en la cuarta jornada de la Euroliga supuso un soplo de aire fresco tanto para el equipo como especialmente para el entrenador. Chus Mateo empezaba a estar en el alambre por el discreto arranque de temporada, pero el triunfo ante los griegos puede ayudar a reconducir la situación y encontrar el camino correcto.

La presión sobre el técnico se había multiplicado tras la derrota ante Baskonia apenas un par de días antes, así que ganar al Panathinaikos en el WiZink se antojaba fundamental para espantar cualquier fantasma.

Finalmente los blancos firmaron una gran actuación y se hicieron con la victoria por 90-86 guiados por un Campazzo que pudo volver a la cancha. El resultado supuso un gran alivio para Chus Mateo, que en lugar de admitir que el triunfo le daba aire, quiso poner en relieve una anécdota que le ocurrió antes de disputar el choque.

Campazzo penetra en la canasta de Panathinaikos. EFE

"Hoy me ha dado mucho aire una carta que me ha dado una niña que me decía: 'Me llamo Paula y tengo once años. Soy madridista y me encanta el baloncesto. Te quería decir que eres un entrenador buenísimo, que sois un equipazo. Que sepáis que vuestra afición siempre va a estar ahí para animaros. Hala Madrid'. Me ha dado un aire que no veas", comentó Chus Mateo.

De esta forma, el entrenador también quiso destacar que sigue notando el apoyo de la afición, incluso de los más pequeños, también en los momentos más complicados como el que atraviesa actualmente.

Preguntado sobre si la victoria ante el Panathinaikos le había dado aire y le había aliviado, Chus Mateo no quiso cargar demasiado peso: ""Lo del aire… es una victoria que te ayuda a tomarte una victoria después más tranquilo. Aire lo tengo siempre, con mi familia, con mi gente, con mis amigos…".

Eso sí, llenó de elogios a su equipo por la manera en la que jugó para ganar al Panathinaikos: "Me gusta cuando el equipo juega con ambición, con carácter, con hambre, con ganas de hacer las cosas bien, y cuando juega con la concentración de perder solo cuatro balones contra un equipo que defiende muy bien. Este equipo estaba recuperando nueve balones. Hoy contra un equipo que anticipa hemos sido capaces de controlar bien el juego y esa es un poco la línea", comentó.

Por otra parte, hizo referencia a que este tipo de victorias ayudan "a encontrar sensaciones que te hacen jugar un poco mejor". Y es que Chus Mateo sigue tratando de dar con la tecla para mejorar la imagen de su equipo sobre la cancha y enlazar una racha ganadora.

"Hay partidos que pueden ayudarte a conseguir una dinámica positiva y muchas veces en una temporada hay un antes y un después. No sé si va a pasar o no, lo que sé es que vamos a seguir peleando, ganando, perdiendo y sufriendo en muchos partidos. La Euroliga, por si alguien tiene otra idea, siempre es muy dura. Es muy difícil ganar fuera de casa", dijo.