Baskonia - Real Madrid, Euroliga de baloncesto en directo: resultado y estadísticas del partido en vivo

Un Baskonia en fase ascendente, con esperanza tras el último triunfo, recibirá este martes a un Real Madrid en problemas, aquejado por las lesiones y las ausencias que tendrá en este duelo correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga.



El argentino Facundo Campazzo no disputará este encuentro después de que el Juez de Apelación de la competición ratificara la sanción de un partido al base del equipo blanco, que se queda sin efectivos en la dirección de juego.



Tras la reciente lesión del dominicano Andrés Feliz, Chus Mateo tendrá que utilizar a Sergi Llull o Xavier Rathan-Mayes en esa posición para intentar ganar su primer partido fuera de casa en un torcido inicio de temporada que no se recordaba en los últimos 20 años.



Además, los madridistas mantienen la baja de Usman Garuba, que no jugó en el último partido de Liga Endesa y en el que cayeron derrotados ante el Bilbao Basket.