Shaquille O'Neal desvela quién es el peor jugador de la historia: "Demuéstrame que vales 250 millones"

Con una dilatada y exitosa carrera a sus espaldas, parece que Shaquille O'Neal tiene licencia para decir abiertamente lo que quiera. La prueba de ello es que al estadounidense le preguntaron sobre quién consideraba que es el peor jugador que ha visto en su carrera deportiva, y él dio sin tapujos el nombre de Rudy Gobert.

El mítico exjugador de Los Ángeles Lakers fue invitado al programa de YouTube Complex, y ahí dejó varios titulares, entre ellos el de que el peor jugador que había visto en la NBA es Rudy Gobert: "Si tú firmas un contrato por 250 millones de dólares, entonces muéstrame que vales esos 250 millones", aseveró con contundencia acerca del francés.

"Hay una razón por la que yo camino de una forma cómica, un motivo por el que yo no puedo ni girar el cuello, y eso es porque yo jugué por 120 millones. Luego te encuentras a tíos como Gobert, que han jodido el sistema y que están ganando un montón de dinero y que además no pueden jugar. Esa gente no se ha ganado mi respeto".

Su dardo no fue tan sólo dirigido a Rudy Gobert, cuyo rendimiento ha ido a menos en los últimos tiempos y hasta ha perdido minutos de calidad en los pasados Juegos Olímpicos con su selección. También señaló directamente a Ben Simmons como otra de las grandes decepciones: "Es otro bluff", aseveró de nuevo sin tapujos.

O'Neal quiso dejar claro que no tiene nada personal contra Gobert ni contra ningún jugador. De hecho, extrapoló su reflexión a otras profesiones más allá del baloncesto: "Sólo hablo de hechos. Tienes también profesores, doctores, bomberos... Hay gente que tiene trabajos muy importantes y a los que les pagan una mierda".

La respuesta de Gobert

Estas duras palabras de Shaquille O'Neal no pasaron desapercibidas para el principal afectado, Rudy Gobert, que en esta ocasión no pudo callarse y quiso ponerle la réplica al exjugador norteamericano.

A través de las redes sociales, el galo mostró su disgusto con las últimas afirmaciones del expívot de Los Ángeles Lakers: "Es triste ver a alguien que ha logrado tanto como tú, Shaq, tanto en el deporte como en los negocios, que todavía se siente molesto por las finanzas y los logros de otro", comenzó en su comunicado.

Rudy Gobert completó su mensaje lamentando que busque notoriedad con este tipo de afirmaciones tan rimbombantes: "Entiendo la parte de espectáculo, pero a diferencia de otras personas, tú no necesitas estas cosas para seguir siendo relevante", concluyó el subcampeón olímpico en París.

Rudy Gobert es todo un veterano ya de la NBA. Cumplirá su duodécima temporada en la mejor liga del mundo y lo hará defiendiendo la camiseta de los Minnesota Timberwolves. Su salario en este curso sobrepasa los 40 millones de dólares, algo que, según parece, no le agrada a Saquille O'Neal.