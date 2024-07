El Barça de basket se libra: el esperanzador acuerdo al que llega con Nikola Mirotic y Higgins

Buenas noticias para el Barça de basket después de una temporada desastrosa en lo puramente deportivo. El club culé, que la pasada campaña cortó de manera unilateral tanto a Nikola Mirotic como a Cory Higgins por sus elevados salarios, está muy cerca de llegar a un acuerdo extrajudicial con ambos para saldar su deuda con ellos en varios plazos.

Según el portal web Encestando, el Barça evitará tener que acudir a los tribunales para solventar su conflicto tanto con Mirotic como con Higgins. Eso no supondrá un alivio directo para las maltrechas arcas del club culé, pero sí que hará más llevadera la manera de pagar las cantidades millonarias que adeuda a estos dos jugadores.

La entidad que dirige Joan Laporta le debe todavía cerca de 20 millones de euros a Nikola Mirotic. El Barça decidió prescindir de manera unilateral de los servicios de este jugador la temporada pasada pese a que tenía todavía dos años más de contrato, y las partes están muy cerca de acordar el pago de esta elevada cantidad en distintos plazos a lo largo de los próximos años.

El Barcelona trata de evitar a toda costa tener que ir a juicio, ya que ahí podría tener una resolución mucho más desfavorable que el acuerdo que busca directamente con el jugador. Los culés se expondrían a una sentencia en la que no sólo tendrían que pagarle a Mirotic el salario pendiente, sino también una indemnización por no haber respetado el contrato firmado.

El caso de Cory Higgins es menos doloroso para el Fútbol Club Barcelona por la cuantía que adeuda. El club culé le debe al norteamericano algo más de tres millones de euros y la manera de proceder con él será la misma que con Mirotic. Ambas partes están cerca de llegar a un acuerdo extrajudicial por el que esta cuantía sería saldada en diferentes plazos.

Mirotic no volvió al Palau

Cuando fue 'expulsado' del Barça, Nikola Mirotic se vio en la necesidad de encontrar un nuevo destino para seguir jugando al baloncesto. Pese a su elevado salario, no le costó encontrar equipo y fue el Olimpia Milano el que se hizo con sus servicios.

Parecía que podía haber morbo con un posible regreso del ala-pívot al Palau Blaugrana en plena Euroliga, pero una lesión le impidió volver a pisar Barcelona y ver cómo le recibiría el público culé. De hecho, tampoco pudo jugar contra su exequipo en Italia, ya que las molestias en el tendón de Aquiles se lo impidieron.

Cory Higgins sube el balón en un ataque del FC Barcelona EFE

Cory Higgins, por su parte, no ha encontrado equipo desde que se desligó del Barça. Ya su última temporada como culé fue calamitosa por culpa de unos problemas de espalda que le tuvieron meses sin jugar, pero esta lesión no desapareció y eso hizo que no pudiera firmar por ningún otro conjunto.

Se ha llegado a especular incluso con la retirada del norteamericano, ya con 35 años, aunque hace unos meses se llegó a hablar de que el Estrella Roja se interesó en hacerse con sus servicios. Por el momento, Higgins sigue sin equipo pero espera cobrar próximamente las cantidades que le debe el Barça tras haber roto su contrato con él.