España firma un trabajado triunfo sobre Angola y ya encara la fase final del Preolímpico

España sigue sin torcerse en el Preolímpico pese a un rival de líneas sinuosas como demostró ser Angola (89-81). La superioridad ante el Líbano se tornó en igualdad contra el cuadro angoleño que, aferrados de su gran rebote ofensivo, no dejaron escapar a los de Scariolo hasta el último cuarto. Un Willy Hernangómez de dobles dígitos y el despliegue de Aldama sellan el billete a las eliminatorias del Preolímpico como líderes de grupo. [Así hemos vivido el triunfo de España ante Angola].

Scariolo torcía el gesto, el día que se convertía en bicentenario al frente de la selección, ante la repetida amenaza del un inclemente calendario. Segundo partido en menos de 24 horas en este Preolímpico que no deja de ser una maraña pese a los dos triunfos. Juancho cayó lesionado, la Fonteta no se llena y Bahamas en el horizonte. Inconvenientes que, sin embargo, no frenan la ilusión de España por estar en los Juegos Olímpicos de París.

Por eso Scariolo repetía el quinteto inicial que barrió a Líbano menos de 24 horas antes. Con Santi Aldama penetrando constantemente y dando continuidad a su buen juego del primer partido. Cerró el primer cuarto con siete puntos y ningún fallo, e inició el segundo con otra bandeja cuando el combinado angoleño apretaba en el marcador.

🎩'Eurostep' como forma de vida. Lorenzo Brown ha salido a jugar a Valencia con capa y sombrero.

Jugón, jugón y jugón.



España 11 arriba a falta de menos de 2 minutos. Esta selección es muy seria y hay mucho talento.#FIBAOQT https://t.co/80YYL9dakw pic.twitter.com/c7prg4KNFv — Teledeporte (@teledeporte) July 3, 2024

Angola es un equipo físico, al que le gusta poco la posesión y mucho jugar cerca del aro. Afrontan una renovación generacional liderada por Bruno Fernando, pívot de los Hawks que guía a los de Josep Clarós. En la primera jugada del partido dejó clara su agresividad al llevarse de manera vigorosa el primer rebote. La mantuvieron, él y su equipo, a lo largo de toda la primera mitad. Era lo que debían hacer para evitar el despegue de España y así hicieron.

Los de Scariolo no conseguían despegarse. Sus ofensivas quedaban en conatos, o mejor dicho, las convertía en conatos Bruno Fernando, que logró un doble 2+1 en dos minutos para seguir enganchados a una distancia de seguridad para España, pero corta al mismo tiempo. Solo un palmeo de Pradilla sobre la bocina evitó que la diferencia al descanso fuese mínima.

🕯️Nuestro guía. Nuestro faro. Nuestra estrella. Santi Aldama corta la racha de Angola con este triplazo.



¿Podemos estar hablando de Aldama 'prime'?



El partido entra en el tramo final, y España gana de 9. Hay que aguantar.https://t.co/80YYL9cCuY pic.twitter.com/ihJxGdbGf0 — Teledeporte (@teledeporte) July 3, 2024

Angola apretaba en defensa y mostraba agresividad bajo el aro en el rebote ofensivo y ahí emergieron Aldama, Brown y Rudy Fernández. El primero, penetrando sin cesar, mientras que la conexión entre los segundos dañaba la defensa de una Angola que en cualquier caso no se despagaba del marcador.

Se antoja que Brown vuelva a ser una pieza clave en el sistema de Scariolo. Ante Angola alimentó a sus compañeros, se atrevió con el disparo cuando debía hacerlo e interpretó con facilidad tanto el juego como sus fases para que España sacara provecho de la defensa africana.

España abandonó su pobre porcentaje de acierto en triples (20%) para centrar su producción en la de la sociedad Brown-Willy. Los dos anotaron, los dos distribuyeron y en apenas unos minutos la ventaja llegó a la barrera psicológica de los diez puntos. Pese a ello y la exhibición de un rapidísimo Aldama, Dundao evitó que España rompiera el partido.

Brizuela dio calma a España cuando parecía fatigarse al no cerrar el partido, aunque la renta no terminaba de ser definitiva. Los de Scariolo no se desesperaron y sus triples empezaron a entrar con más fluidez. Dos de Rudy Fernández y otro de Pradilla pusieron a prueba la resistencia mental de Angola, la Fonteta puso de su parte y el equipo africano cedió. España ya está en semifinales del Preolímpico esperando rival. Polonia o Finlandia, próximo obstáculo en la búsqueda del billete a París.

España 89-81 Angola

España: Brown (9), Llull (7), López-Arostegui (-), Aldama (24), W. Hernangómez (22) - cinco titular – Pradilla (7), Rudy Fernández (6), Brizuela (9), A. Díaz (-) y Garuba (5).

Angola: Dundao (11), Miguel (11), Macachi (2), Bango (15), Fernando (12) -cinco titular- Neto (-), Goncalves (7), Francisco (5), Fernandes (-), Gakou (3), De Sousa (12) y Pereira (3).

Árbitros: Vázquez (PUR), Batista (PUR) y Mikheyev (KAZ). Eliminaron al español Pradilla (m.35).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Preolímpico de Valencia disputado en la Fonteta ante 4.581 espectadores.