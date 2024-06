Real Madrid - UCAM Murcia: horario y dónde ver en TV la final del playoff de la Liga Endesa

El Real Madrid quiere dejar encarrilada la final de la Liga Endesa. El equipo de Chus Mateo se vuelve a enfrentar a UCAM Murcia en casa y quiere poner el 2-0 global que le deje a un solo triunfo de levantar el título.

La serie final de la Liga Endesa comenzó el pasado sábado con triunfo del Real Madrid, segundo clasificado de la fase regular, sobre el UCAM Murcia, quinto, (84-76) tras un choque desnivelado en el tercer cuarto, pero parejo el resto del tiempo.

El miedo escénico que pudiera tener el cuadro murciano por el favoritismo de su oponente lo dejó en el hotel. Arropado por un gran número de aficionados en la parte alta de uno de los fondos, casi todos uniformados de rojo, el plantel de Sito Alonso se plantó en el parqué con ganas de demostrar que lo suyo no ha sido casualidad.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aseguró tener una "fe ciega" en los jugadores de su equipo y confió en igualar en el segundo partido la serie final de la Liga Endesa que les enfrenta con el Real Madrid y en la que de momento pierden por 1-0 tras caer en el duelo inaugural.

"Tengo mucha creencia en los jugadores. Igual llega el lunes, el Real Madrid hace un partido muchísimo mejor que el nuestro, y nos ganan de veinticinco y tenemos que esperar a ver qué pasa en Murcia, porque allí no jugamos solos y jugamos con más gente. Tengo una fe ciega en los jugadores de este equipo en cualquier partido. No me importa el rival, creo que pueden ganar", dijo.

Dzanan Musa, jugador bosnio del Real Madrid, consideró tras ganar el primer partido de la serie final de la Liga Endesa contra el UCAM Murcia que en el segundo deberán seguir "con la misma concentración" y "con la misma dureza".