La Euroliga más NBA pone a prueba el reinado del Madrid: de los Ibaka o Walker a los Hernángomez

Poco a poco se va viendo cada vez más lejos y eso supone el arranque de las competiciones. Algunas de ellas ya han dado el pistoletazo de salida como ha ocurrido en el fútbol, donde campeonatos ligueros o continentales ya han dado sus primeros pasos. Y en el baloncesto no iba a ser diferente.

Tras disputarse algunas competiciones como la Supercopa de España y jugarse los primeros partidos de Liga Endesa, le ha llegado el turno a la Euroliga. El torneo de baloncesto más importante a nivel continental arranca este jueves con numerosos partidos. Un regreso más que esperado para todos los amantes de este deporte.

La Euroliga reúne a los mejores clubes de Europa, entre los que se encuentran auténticos transatlánticos como el Real Madrid, actual campeón, FC Barcelona, Anadolu Efes, Maccabi de Tel Aviv, Partizán de Belgrado, Fenerbahçe o Zalgiris. Es decir, un elenco prácticamente inigualable para un torneo de estas características.

Además, esta nueva edición, la 2023/2024, contará con el aliciente de ver a varios de los mejores jugadores del viejo continente. Es el caso de los Walter Tavares, Facundo Campazzo, Vasile Micic, Lorenzo Brown, Sergi Llull, Rudy Fernández, Mathias Lessort, Sasha Vezenkhov y un largo etcétera.

Sin embargo, no serán los únicos porque hay varios jugadores de altísimo nivel que han hecho el camino de vuelta a Europa tras finalizar sus respectivas etapas en la NBA. Los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, Kemba Walker o Serge Ibaka han sido algunos de los que han apostado por regresar al baloncesto europeo esta temporada.

Kemba Walker intenta driblar a su defensor EFE

Regreso de la NBA

La NBA siempre se ha caracterizado por atraer intensamente a los jugadores europeos. Muchos de ellos buscaban probar suerte en suelo norteamericano y buscar acomodo en algunas de las distintas franquicias. Un sueño que la mayoría de las veces no tiene ese final esperado y hacen que los deportistas tengan que resetear sus carreras para buscar relanzarlas.

La gran mayoría de esos jugadores que no consiguen un contrato garantizado deciden apostar por Europa. El viejo continente siempre ha sido uno de los mejores escaparates para intentar regresar a Estados Unidos o, al menos, conseguir un jugoso contrato que les mantenga como figuras en competiciones como la Euroliga.

Este verano, numerosos jugadores han decidido apostar por grandes clubes europeos para intentar recuperar ese nivel que habían perdido en la denominada mejor liga del mundo. Y no se trata de unos cualesquiera, pues algunos de ellos ha sido auténticas figuras en la NBA.

Uno de ellos es Kemba Walker. El rapidísimo base, que llegó a ser All Star en 2020, cuenta con una basta experiencia en la liga estadounidense tras haber militado en franquicias como Boston Celtics, New York Knicks o Dallas Mavericks. Este verano ha decidido apostar por el AS Mónaco tras unas últimas temporadas marcadas por las lesiones.

Serge Ibaka se ha convertido en otro de los nombres propios. El ala pívot hispano-congoleño ha dejado atrás la NBA para tratar de brillar al máximo nivel. Los problemas de espalda han lastrado al campeón de la liga estadounidense en 2019 con Toronto Raptors. Ahora, se ha reencontrado con su viejo entrenador, Pablo Laso. Con él coincidió brevemente en el Real Madrid en la temporada del lockout en Estados Unidos.

Kevin Durant, Serge Ibaka y Kendrick Perkins, de izquierda a derecha Reuters

Los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, también han decidido poner punto y final a su estancia en la NBA. Tras ser rescindidos por New Orleans Pelicans y Toronto Raptors respectivamente, los dos han querido apostar por dos grandes clubes en Europa. El mayor de ellos ha firmado con el FC Barcelona y el otro por el Panathinaikos. Ambos aspiran a ser dos de los jugadores más desequilibrantes, especialmente por lo mostrado en los torneos internacionales con la Selección.

También hay otros nombres de cierta relevancia que prueban por primera vez en Europa, pero que también han sido relevantes en la NBA. Es el caso de Jabari Parker, que ha firmado por el FC Barcelona, o de Frank Kaminsky, que aspira a convertirse en el tirador por excelencia del Partizán de Belgrado.

Willy Hernangómez defiende a Deck. Al fondo, Facu Campazzo ABC Photo

Todos ellos aspiran a ser protagonista en la competición más importante de clubes en Europa. La gran mayoría, además, querrán tener sus minutos de gloria en la Euroliga ante los focos de los mejores estadios del continente.

El Madrid, actual campeón

El Real Madrid aspira a repetir título de la Euroliga. Tras lograrlo de manera apoteósica la temporada pasada en una fase final para el recuerdo, llegando a levantar un 0-2 contra el Partizán de Belgrado, los blancos quieren seguir con ese idilio en la competición europea.

Pese a que solo ha realizado un fichaje y ha dado salida a varios, los de Chus Mateo parten como uno de los grandes favoritos al título. La llegada de Facundo Campazzo, que ya ha brillado con los blancos en la conquista de la Supercopa, ha propiciado que hayan conseguido dar un salto cualitativo en la plantilla.

Con el argentino y jugadores de la talla de Gaby Deck, Walter Tavares o Sergio Llull, el Real Madrid aspira a todo en la Euroliga. Un camino inhóspito se abre ante ellos con muchísimos rivales que no le pondrán nada fácil las cosas.

