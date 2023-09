Sergio Scariolo, despedido de manera fulminante en la Virtus Bolonia por culpa de unas declaraciones

Sergio Scariolo no continuará esta temporada en el banquillo de la Virtus Bolonia. Un adiós inesperado y que se ha hecho oficial en la mañana de este viernes. El técnico italiano ha sido rescindido por el club y el sorprendente motivo por el que se marcha son unas declaraciones realizadas el pasado 13 de septiembre.

De esta manera, el también seleccionador nacional de España se marcha de la Virtus Bolonia tan solo dos temporadas después de su llegada. Tal y como ha anunciado el club, será su primer asistente, Andrea Diana, el que tome las riendas del equipo hasta que encuentren un sustituto de garantías.

La Virtus Bolonia señala en el comunicado reproducido en su web que Sergio Scariolo dejó en rueda de prensa unas palabras que "socavan la serenidad y el entusiasmo" del entorno del equipo. Además, hace hincapié en que no es las primera vez que las pronunciaba, haciendo referencia también al pasado mes de junio.

Comunicazione esonero di Sergio Scariolo ⬇https://t.co/n92UuvZXm1 — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) September 15, 2023

"Las declaraciones del entrenador a la prensa el 13 de septiembre, que siguen a las realizadas durante la rueda de prensa de final de temporada el 27 de junio, por desgracia, socavan la serenidad y el entusiasmo del entorno de la Virtus y del grupo que está a punto de afrontar los primeros compromisos oficiales de la nueva temporada", reza la Virtus en su página web.

Desde que se anunciase la salida de Scariolo de la Virtus, han comenzado a salir los primeros candidatos a ocupar el banquillo del histórico del baloncesto italiano. Alguno de los que nombra la prensa del país para reemplazarle son los de Walter De Raffaele, exentrenador entre otros de Venecia y Brindisi, y Luca Banchi, al frente de la selección nacional de Letonia.

Sergio Scariolo durante un partido de Euroliga Europa Press

Los 'no' fichajes, el detonante

Aunque la Virtus no ha hecho oficial cuál ha sido el motivo principal de su salida, a pesar de señalar sus declaraciones, se especula que han sido la negativa a fichar a nuevos jugadores la que ha hecho estallar la situación. Especialmente, la no llegada de Nikola Milutinov.

"Los jóvenes nos están echando una mano en los entrenamientos y tal vez podrían darnos algunos minutos en el campeonato. Que no está Milutinov", señaló Scariolo durante una de sus ruedas de prensa con la Virtus. También pareció no gustar las palabras acerca de Milos Teodosic, que abandonó el club este verano.

"El equipo lo construye el club, ahora nos toca a nosotros hacer lo mejor. ¿Quién puede ser el nuevo Teodosic? Aún no lo he identificado, tendremos que entender si alguien puede dar un paso adelante. ¿Dobric? Hará falta algo de tiempo", resaltó Scariolo en otra intervención. Unas palabras que no han gustado nada al dueño del club y que han acabado con el técnico fuera.

