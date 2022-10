Dubái, gran candidata para acoger la Final Four de la Euroliga esta temporada

La Euroliga parece mirar a Dubái. La retirada de la opción de Kaunas como sede oficial de la Final Four ha abierto un nuevo panorama para disputar la última fase final del torneo en mayo de 2023. Pese a ser una de las opciones para trasladarla allí en un futuro, los hechos parecen haberse precipitado de manera abrupta.

El capital que ha entrado en la Euroliga procedente de Emiratos Árabes Unidos ha acelerado las negociaciones para encontrar una sede. El rechazo del Zalgiris a llevársela a Kaunas ha incrementado de manera exponencial las opciones del país asiático para que se dispute allí, según el periodista Donatas Urbonas en Basket News.

El conjunto lituano anunció que no la acogerá si el gobierno del país no aporta alrededor de un millón y medio de euros. Con Berlín y Estambul también en la puja, Dubái parece ser la que más forma toma para disputar la Final Four esta misma temporada. Todo un nuevo reto para la Euroliga al traspasar las fronteras europeas con el torneo.

Las negociaciones para trasladarla allí ya se habían producido. A comienzos de este mismo mes, los representantes de los trece equipos de la Euroliga junto al CEO de la misma, Marshall Glickman, se desplazaron hasta las tierras del Emirato para dialogar con Abdulla Al Naboodah, dueño del Dubái Basketball Club, y distintas personalidades.

Al mismo estilo que la Supercopa de España y su formato, la Euroliga estaba negociando un contrato por varias temporadas para trasladarla allí. Sin embargo, todo parece estar muy avanzado para que se dispute allí desde este mismo año.

El recinto elegido sería el Coca-Cola Arena. Es uno de los pabellones más lujosos de Dubái y cuenta con 17.000 asientos para los aficionados. El único problema visible sería el traslado de los seguidores de los equipos hasta una de las ciudades más importantes de Emiratos Árabes Unidos, ya que es una larguísima distancia en comparación a lo que están acostumbrados.

Entrada de capital

Emirates Group quiere entrar en el mundo del baloncesto de la manera más contundente en la Euroliga. Su oferta de patrocinio a la competición, superando en hasta seis veces a Turkish Arlines, se destapó este mismo octubre y lo haría con Fly Emirates. Una apuesta espectacular para patrocinar a la competición europea.

Sin embargo, también se ha sondeado la entrada de un nuevo equipo creado desde cero para disputar la Euroliga. La intención es que sea miembro a plenos derechos de la misma, como si de Real Madrid, Barcelona u Olympiacos se tratase, es decir, con la licencia A. Una apuesta que habrá que ver si se produce en los próximos años, ya que el interés de los Emiratos es muy creciente para introducirse de manera seria en el panorama baloncestístico internacional.

