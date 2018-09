España pierde su imbatibilidad ante Ucrania en su camino hacia el Mundial

La selección española de baloncesto encajó su primera derrota en su camino hacia el Mundial de China 2019, al caer este viernes por 76-65 ante Ucrania, en un encuentro en el que los de Sergio Scariolo se vieron superados en todo momento por su rival.

Ni el regreso del base Sergio Rodríguez, uno de los pocos ilustres presentes en una convocatoria marcada, de nuevo, por el conflicto de fechas, pudo evitar el tropiezo del equipo español, que pese a todo sigue teniendo el billete mundialista en sus manos.

Aunque para ello, España, que hasta ahora contaba por victorias sus partidos, deberá mejorar notablemente la imagen mostrada este viernes en Kiev, donde se vio sorprendida por la agresividad del conjunto local.

Especialmente en los primeros quince minutos de juego, en los que Ucrania ahogó por completo el ataque español con una intensa defensa que convirtió en un auténtico suplicio cada intento de los de Scariolo por llegar a canasta.

Incapaz de dotar del más mínimo ritmo a la circulación de balón, el conjunto español no sólo no tuvo la posibilidad de alimentar a sus hombres interiores, sino que tampoco tuvo la capacidad para generar posiciones de lanzamiento exterior.

Cuando las encontró, España careció del acierto necesario para aprovecharlas, tal y como confirmó el 1 de 6 en lanzamientos triples con los que cerró el primer parcial. Ucrania, de la mano de un acertado Sviatoslav Mykhailiuk, jugador de Los Ángeles Lakers, encontró en los tiros de tres puntos el mejor camino para distanciarse de un desconocido equipo español.

A base de triples, el conjunto ucraniano logró alcanzar a medio minuto para la conclusión del primer parcial una renta de nueve puntos (19-10) que hicieron sonar todas las alarmas en el banquillo español.

Unas alarmas que no sólo no se apagaron con el inicio del segundo parcial, sino que arreciaron más todavía con el despertar del pívot de los Atlanta Hawks Oleksil Len, que con un espectacular mate disparó la renta de Ucrania a trece puntos (29-16). Pero España no estaba dispuesta a rendirse tan pronto y a falta de buen juego logró aferrarse a base de coraje a la pista, en espera de encontrar el juego perdido.

La selección española pareció encontrarlo mediado el segundo parcial de la mano de un Quino Colón que, por fin, logró acelerar el ritmo del ataque. España logró entonces mejores posiciones de tiro que logró aprovechar. Tres triples consecutivos -uno de Santiago Yusta y dos de Pablo Aguilar- volvieron a meter al conjunto español de lleno (32-31) en la lucha por la victoria.

Un remontada que España completó al inicio del tercer parcial con un nuevo triple de Oriol Paulí que permitió a los de Scariolo volver a dominar (36-37) en un marcador en el que no marchaban por delante desde el 0-2 inicial.

Pero cuando todo parecía dispuesto para el despegue, el equipo español volvió a caer en los mismos errores del primer parcial y se condenó a un suplicio que se prolongó hasta el final.

España continuó empeorando sus porcentajes de tiro, como reflejó el 29 por ciento de acierto en triples con el que concluyó la contienda, mientras que Ucrania volvió a afinar su puntería. En particular Mykhailiuk, que pareció salir del letargo en el que cayó durante el segundo cuarto y volvió a acribillar al equipo español en los dos períodos finales, en los que el ucraniano se disparó hasta los 22 puntos.

España, empeñada en fallar cada vez más triples, apenas pudo oponer el coraje de Pierre Oriola en la lucha por el rebote, un arma insuficiente para impedir su primera derrota (76-65) en su camino hacia el Mundial.

La selección española tratará de resarcirse el próximo lunes ante Letonia en Madrid, en un duelo en el que buscará un triunfo que le ponga con pie y medio en el Mundial.