Felipe Reyes anuncia su retirada de la selección española de baloncesto

Felipe Reyes ha anunciado su retirada definitiva de la selección española durante la presentación de la liga ACB. El jugador del Real Madrid, icono de la mejor época de nuestro baloncesto, ha tomado una decisión que ya había comunicado a la Federación Española y que, de una u otra manera, se veía venir desde hace tiempo.

Ante una pregunta de EL ESPAÑOL, Felipe Reyes no titubeó: "Ya no me van a ver más (con la selección). Lo decidí la temporada pasada y se lo comuniqué a los que se lo tenían que comunicar. Quiero disfrutar de mi familia. Son muchos años jugando cada verano con la selección, pasándolo bien y consiguiendo muchos éxitos. Estoy muy agradecido a la Federación, pero hay un momento en que uno tiene que parar", explicó.

El pívot blanco sigue la senda de otros dos compañeros suyos: Juan Carlos Navarro, que puso fin a su etapa en la selección tras el Eurobasket, y José Manuel Calderón, que lo hizo en una rueda de prensa multitudinaria.

Ahora, su deseo es centrarse en el Real Madrid y pasar más tiempo con su familia. Para el recuerdo, un palmarés de 'altura': campeón del mundo con la selección española en el Mundial de Japón 2006, campeón de Europa en 2009 y 2011, y tres veces medallista en los Juegos Olímpicos (dos platas y un bronce).